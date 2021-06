Covid-19: Apuntan a vacunar más de 6000 ceresinos en Junio

La vicedirectora del nosocomio, y responsable de la lógistica de vacunación en el Hospital local, Licenciada Daniela Morbidoni remarcó que «este jueves se decidió avanzar con Detectar local, lo hicimos en Barrio Instituto, con una positividad del 38%. Estamos altos todavia. Por eso es fundamental que sigamos testeando en los barrios, y que avancemos con la vacunación».

Los turneros son sagrados, «cuando a alguien le asignan el turno de la provincia se presenta en el vacunatorio y se lo vacuna. Siempre, y a pesar de la importancia de la vacunación, faltan personas, tenemos gente que no asiste, y por distintos motivos, porque esta infectado o está aislado. Pero para esa gente le solicitamos que estén tranquilos porque su vacuna les será inoculada cuando pueda recibirla. Nosotros no asignamos los turnos, a veces nos critican porque no se los llama, y lo que hay que dejar en claro que la turnera es provincial, no es local».

El rango etario al que se esta vacunando en estos momentos es de entre 40 y 59 años, con comorbilidad y sin comorbilidades. «Avanzamos a ese rango de edad. En stock tenemos 295 dosis de Oxford Astrezeneca, y en dos dias deberíamos tenerlas todas colocadas, después esperaremos la semana que viene dosis de Sputnik, más de Astrazeneca, y Sputnik segundo componente que tanto nos están solicitando» sostuvo Duran.

El turnero de este viernes 11 de junio, será de 200 personas, por lo que la franja de vacunados en Ceres irá avanzando. «Cuando terminemos junio deberíamos estar en 6000 vacunados o tal vez algunos más, esperemos que asi sea, o sean muchos más».