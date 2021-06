Soy un elegido, un sobreviviente": superó el Covid gracias al tratamiento del Dr. Maillo

(Fuente Buen Santa Fe): En los últimos días, se conoció que el neumonógo santafesino Martín Maillo participa de un estudio impulsado por el Ministerio de Salud de Estados Unidos que hasta el momento ha arrojado resultados más que eficaces para el tratamiento de cuadros severos de coronavirus, aquellos que registran una neumonía grave. Walter Simonella contó con la suerte de llegar al sanatorio de la ciudad donde se desarrolla y la sapiencia de los profesionales, que lograron que deje atrás la enfermedad.

"Hoy puedo decir que muy bien a pesar de estar con oxígeno domiciliario, pero estoy muy bien. Tengo ocho días del alta, y sigo con oxígeno en la menor cantidad. Estoy en cuatro litros y haciendo todos los días una gimnasia kinesiológica que me va a hacer recuperar pulmones y saturar el oxígeno de sangre correcto", comenzó diciendo Simonella en diálogo con Buen Santa Fe.

Con respecto a cómo fue su trajín desde el momento en que dio positivo de coronavirus, relató: "sinceramente, buscaba una cama el 20 de mayo para internarme. Había ido a un sanatorio privado donde me hice una tomografía que había salido mal: seguía saturando mal. Empezó el derrotero de buscar y no había. Llamé a un médico amigo y le pedí que me consiga. Buscamos en el Cullen, el Iturraspe, en el Santa Fe, en San Gerónimo: conseguí en el Diagnóstico. Una vez que entré ahí, fue un antes y un después. Pasar el umbral fue muy bueno y quiero destacarlo: uno llega mal, con miedos, sin saber qué va a pasar, tal vez no pensamos lo peor".

Además, destacó su optimismo mientras cursaba la enfermedad como así también el trato del personal de salud. "Siempre estuve positivo en eso. Ves alrededor, las noticias, el Facebook y te asusta. El trato humano que recibí fue excelente. Desde la mucama, las enfermeras. En esos días estaban ampliando habitaciones para Covid, trabajaron toda la noche y se sentían ruidos. Hubo enfermeras que hicieron dos turnos seguidos. Entraban a la habitación con una buena onda, con cara de buena predisposición. Es para aplaudirlas para siempre a todos".

Por otro lado, relató cómo fue el momento en que le solicitaron realizar el tratamiento en el que participa Maillo. "Soy uno de los afortunados. En la habitación que me toca, José Luis era un paciente que estaba grave y con ese tratamiento había podido salir adelante. Mi primera muestra de esto era esto. Él me comentó lo mal que había estado. Arranqué en positivo. Vino el doctor, me comentó el tratamiento, me dio 15 hojas para leer detallando todo. Las leí, se la pasé a mi señora y nunca dudé: estaba predispuesto a hacerlo. Es muy serio el tratamiento. Ellos vienen de un equipo de quince personas distintas, por lo menos. Se encontraron con un problema: yo era un paciente sano, no tengo comorbilidades ni fumo. Todo estaba perfecto para el tratamiento. Hacen un estudio y da un valor hepático altísimo y no podían hacer el tratamiento".

"Pasaron días, venía con medicación normal y me estaba agravando. Cuadro días después empecé con esta nariguera, me pasaron a máscara y luego a reservorio. Al cuarto día probaron nuevamente y el valor hepático bajó a un valor prudente para empezar el estudio y empecé. Iban entre cinco y diez dosis: mi neumonía bilateral era grave, estaba avanzada. Estaba muy centrado en pensamientos positivos, no quería pensar en nada malo. Me centré en eso. El médico me dijo que gracias a eso no me pasó a terapia, porque estaba para terapia. En ningún momento dudé en que iba a salir, sentí la mano de Dios conmigo. Y los médicos que hicieron lo necesario para salir. Al tercer día de ese tratamiento, era otra persona. Sentí la mejoría. Y, de ahí, cada dos días mejoré", añadió.

En este sentido, destacó a su familia como el motor para salir. "Las fotos las pasé mil veces. Lo que no trataba de hacer era pensar negativamente. Cuando me pasaba eso, rezaba para sacar esos pensamientos. Esos momentos los iba a tener que vivir. Soy un elegido, un sobreviviente. Es lo que te empuja: la familia más cercana. Los amigos. La cantidad de gente que te manda energías, rezos. Es increíble cómo llegan esas energías. Yo las sentí, me sirvieron. Mi fuerza, en gran parte, fue por eso. Gente que ni conocía. Amigos de la infancia que hace 30 años que no veía. Los días caóticos no te dan ganas de contestar un mensaje, pero los contesté a todos. La buena onda de la gente me ayudó muchísimo. Fue el motor para que uno esté en positivo, para que uno lo pelee y tenga la sapiencia y la suerte de que consiga la cama en ese lugar".

Finalmente, contó que el domingo, día en que cumpleaños, celebrará "el Día del Padre y volver a nacer. El mejor regalo me lo dio Dios. Estoy feliz, agradecido a todo ese equipo. Excelente todo. Yo no sé ni dónde me contagié, me cuidaba. Mi familia también fueron todos positivos y la cursaron bien. Yo no perdí el olfato y casi no la cuento".