Municipales de Santa Fe reclaman importante deuda salarial

Nuevamente los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Santa Fe tienen que recurrir a iniciar reclamos administrativos previos a la acción judicial correspondiente. Esta situación, pone en evidencia que los acuerdos locales realizados por la dirigencia de ASOEM y la autoridades municipales, han significado una pérdida salarial para los trabajadores municipales de la ciudad de Santa Fe, hecho que además perjudicó notoriamente a jubilados y pensionados de esa jurisdicción.

Ya en fecha 4 de Noviembre de 2019 la presentación de los reclamos administrativos (Exp: DE: 986-9) promovidos por un importante número de agentes municipales, obligó a la Administración a reintegrar deudas generadas por maniobras y acuerdos fraudulentos, en el pago y liquidación de los montos correspondientes a la cláusula gatillo de 2018. La forma de pago, reducía notoriamente lo dispuesto por la Paritaria Provincial, y se efectivizó en forma parcial a valores históricos y con cifras en negro -lo que perjudicó notoriamente a jubilados y pensionados- en los meses de Febrero y Marzo de 2019, con una inflación cercana al 50%. Similar situación se generó con la cláusula gatillo 2019 la cual se canceló en agosto del 2020 con un atraso de más de 8 meses a valores históricos, con un impacto negativo sobre el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, dada la gran inflación de ese año.

El nuevo reclamo administrativo presentado ahora, en concepto de deudas salariales, incluye, también, la diferencia entre las escalas salariales, publicadas por paritaria provincial con las abonadas efectivamente por la Municipalidad de Santa Fe.

Los reclamantes expresan en el expediente iniciado en marzo de este mes: “Como resulta evidente y acreditado, el Municipio contrariando lo ya obrado en fecha 9/4/2019 y acordado en la paritaria (Ley 9.996), a los pocos días del acuerdo referido, suscribió un acta acuerdo con el gremio ASOEM por la que pretende dar fuerza de ley a un “acuerdo local” con el citado gremio y por el que definió una política salarial distinta para los trabajadores de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe. Tal acuerdo resulta en términos salariales, notoriamente inferior al acta paritaria provincial, haciendo surgir diferencias salariales que por la presente se reclaman. No se puede dejar pasar que el “acuerdo celebrado entre la MSF y ASOEM SANTA FE no sólo viola el acuerdo paritario y por ello la Ley 9.996 sino lo que es más grave aún violenta de manera flagrante la Ley 9.286; pero no termina allí la secuela de llevarse por delante los textos legales ya que tal acuerdo particular –MSF ASOEM- también vulnera preceptos constitucionales tanto de la Carta Magna local como de la Constitución Nacional en cuanto ambas le dan intangibilidad al sueldo o salario del personal del sector público nacional, provincial y municipal.”

Para el caso analizado en los Reclamos Administrativos (que se acerca al promedio de la deuda que el municipio mantiene con cada agente, a instancias de ASOEM), el monto asciende a $ 34200, que aproximadamente significa un 75% de salario de bolsillo. Sobre estas estimaciones, la deuda salarial al conjunto del personal municipal de la ciudad de Santa Fe asciende a los 175 millones de pesos, monto negociado por la actual dirigencia de ASOEM. Los trabajadores afectados han iniciado en proceso del reclamo administrativo y avanzan en realizar un juicio por daño a la actual directiva de ASOEM que facilitó la abultada y vergonzosa reducción salarial a través de acuerdos ilícitos.

Prensa FESTRAM