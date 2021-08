La Liga Ceresina volverá a jugarse desde el 19 de septiembre

En la sede de la Liga se reunieron los delegados del fútbol mayor para decidir si se jugaba este año algún torneo. Luego de analizar la forma de juego, se resolvió que se dispute un torneo oficial con los 10 clubes que hoy asistieron a la reunión, ya que Sp Villa Minetti, San Lorenzo de Ambrosetti, Unión Hersilia y Unidad Sancristobalense no asistieron y tampoco se podrán sumar a los 10 confirmados.

Se jugará todos contra todos a una rueda y los equipos que se ubiquen del primer al cuarto puesto, jugarán la semifinal en un único partido en la cancha del primero y segundo y la definición será por puntos y por esta vez exclusivamente si hay igualdad de puntos se define por penales. La final será ida y vuelta y al final del segundo partido si hay igualdad de puntos, se tomará en cuenta los goles.

En Sub 23 el campeón será el que más puntos sume al final del torneo y solo por este año será Sub 23 con 5 mayores.

La entrada general tendrá un máximo de $300. El torneo se jugará siempre y cuando este habilitado la venta de entradas. También se aprobó los aranceles mensuales como así también el costo que tendrá el local, en cuanto a árbitros, remises, seguros, etc.

El Sábado 28 de agosto se llevará a cabo otra reunión en la que se debe sortear el fixture y reglamentar en caso de que haya casos de Covid en los planteles.