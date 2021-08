San Guillermo: Se inauguró sistema de oxígeno centralizado 

"Por lo tanto se hizo adquisición de 60 tubos de oxígeno más un sistema que permite que 8 tubos estén conectados directamente y un sistema de calefacción de los tubos ya que la circulación de oxígeno hace que se congele y rompe los caños. Esa fue la inversión que hizo últimamente en este lugar para dar respuesta a la pandemia, a la necesidad de oxígeno que tienen las personas internadas", agregó.

"Daniel no dormía por pensar que nos quedábamos sin salud, su gran sueño y lo tenía planificado era la compra del edificio para la salud de San Guillermo"

La esposa de Daniel Martina Graciela Albornoz estuvo presente en el acto por el 2º Aniversario del SAMCO en su actual edificio. "Es un momento difícil y emocionante, les cuento que anoche no podía dormir pensando en cada uno de los momentos en que Daniel no dormía por pensar cómo salvar esta situación en San Guillermo, que nos quedábamos sin Salud. Hay una foto en el video que la saca Varinia, una selfie, esa foto tiene una historia enorme, en ese momento tuvo que tomar una decisión apoyado por su gran amigo y que ha hecho mucho por la Salud en San Guillermo y es el Doctor Carlos Parola, él sostuvo a Dani y a todo el enorme grupo que trabajó con él", explicó.

"Recuerdo que Daniel llegó a almorzar y me dijo: tuve que tomar una de las decisiones más difíciles de mi gestión. Cuando les contó esa decisión a los integrantes del Plan Estratégico se pararon todos y lo aplaudieron y pensó que hasta tal vez esa decisión podía costarle hasta su cargo. Daniel tenía un gran sueño y lo tenía planificado, Gustavo y Pedro lo saben. Era la adquisición de este edificio. Quedan 3 años de contrato y San Guillermo va a correr el mismo riesgo, si SIMUSA no hubiera aparecido en este momento estaríamos en el SAMCO chiquitito frente a la Plaza San Martin y Daniel tenía ese gran sueño y lo tenía planificado la compra del edificio, agregó".

"Yo les quiero pedir a las autoridades provinciales, pero esto no les corresponde solamente a ustedes, esto nos corresponde a cada uno de los sanguillerminos, no quiero olvidarme de todo el personal que trabaja en el SAMCO. Esta pandemia dentro de todo lo malo nos puso a todos en la misma condición y gente que tal vez nunca había entrado a Convivir tuvo que venir a atenderse en el SAMCO. Marcela estoy a disposición, mi área es la artística, no la política como suponían, así que todo lo que se pueda hacer desde San Guillermo con las autoridades departamentales, regionales y provinciales voy a estar para ayudar. Quiero que se cumpla el sueño de Daniel, que no era un sueño propio sino por la salud de todos los sanguillerminos, concluyó".

Fuente Tv Coop.