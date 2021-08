Auditoría en Ceres: Sería inminente el llamado a indagatoria a los acusados.

«Hay muchas otras causas que quedan desestimadas, porque estaban avaladas por el Concejo de ese momento»

Así lo confesó la intendenta Alejandra Dupouy en una entrevista que se realizó esta mañana en FM CERES 98.7 Mhz.

Avanza la investigación de la causa que está en la sección de Criminalidad Económica y Compleja del Ministerio Público de la Acusación.

“Los investigadores contrataron a un contador externo para investigar los posibles delitos, ese informe está a punto de ser entregado y luego de eso se empezará con la indagatoria a los involucrados en la causa”

La justicia ya indagó a la Intendente Alejandra Dupouy y al actual Secretario de Hacienda Miguel Andrada como parte querellante en la causa y se estima que en las próximas semanas comenzarán a indagar a los acusados.

Los principales involucrados en las causas, son el Ex Intendente Camilo Busquets, el ex intendente interino Juan Mansilla y la ex Secretaria de Hacienda Betiana Godoy, aunque la Justicia no descarta responsabilidades en otros funcionaros de ese gobierno.