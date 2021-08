Andrea Uboldi visitó la ciudad de San Cristóbal y apoyó a los candidatos locales del Partido Socialista

La Médica Pediatra e Infectóloga, Andrea Uboldi, quien se desempeñó como Ministra de Salud de la provincia de Santa Fe durante el gobierno de Miguel Lifschitz, hoy integra la lista del Frente Amplio Progresista que encabeza la presidenta del Partido Socialista a nivel nacional y ex Intendenta de Rosario Mónica Fein. Competirán en las PASO con la lista del candidato Rubén Giustiniani.

En busca de obtener el pase a las elecciones generales y a una banca en el Congreso de la Nación, la Dra. Andrea Uboldi estuvo recorriendo la ciudad de San Cristóbal junto a su equipo de trabajo y en claro apoyo a los candidatos locales del Partido Socialista brindó una entrevista en donde habló sobre varios temas referidos a la política y a la salud.

En esta visita vinculada especialmente con el marco de la campaña, Uboldi indicó que es importante que las mujeres se involucren en la política y se les brinde un espacio para poder trabajar a la par de los hombres.

“Estoy en la lista de diputados nacionales que encabeza Mónica Fein, una mujer, y apoyando la candidatura de Clara García como senadora nacional, dos mujeres muy potentes, es un orgullo y es mi primera experiencia en política partidaria. Para todas las que somos mujeres y que hemos podido llegar a lugares de gestión, el mensaje es que se puede llegar y que se puede llegar independientemente de no ser ‘la esposa de’ y me parece también que la participación que uno debe asumir para ocupar estos lugares. A veces pienso que muchos lugares no se logran ocupar por mujeres porque pensamos que no estamos capacitadas así que creo que hay que animarse, la participación es la clave y yo en lo personal soy de la que piensa que la queja por la queja misma no sirve”.

En cuanto a la idea de asumir este desafío y lanzarse como candidata, teniendo en cuenta también el trabajo como médica y como docente, la ex ministra contó que le costó tomar la decisión porque no estaba en sus expectativas, pero lo que le pareció interesante fueron las listas que se presentaron y que la sedujeron.

Tal como lo manifestó en la entrevista, uno de sus objetivos principales en este camino que emprende es defender los derechos de la provincia de Santa Fe.

“Hay muchas deudas pendientes, no sólo económicas sino que de reconocimiento a Santa Fe y segundo me parece que también poder proyectar en ese espacio las experiencias positivas de Santa Fe en salud, en educación, en género, en diversidad, en discapacidad. Hubo muchas propuestas probadas y gestionadas en donde uno puede liderar esos procesos para plantearle al estado nacional esta posible oferta de nuevas propuestas para nación que redunden en Santa Fe pero también para el resto de las provincias”.

En cuanto a la pérdida del ex gobernador Miguel Lifschitz por covid-19 y al legado que dejó en su equipo de trabajo integrado por muchísimas personas que todavía sienten su ausencia pero que seguirán con los ideales que él pregonaba, Andrea Uboldi dijo lo siguiente: “fue quien me convenció para que fuera Ministra de Salud, lo acompañé en todo su transcurrir por la enfermedad, fue muy duro y esta sensación de angustia de no haber podido superar esa etapa y que terminara con su muerte. Lo que rescato es el equipo que armó que trasciende más allá de las personas que estén o no, por los equipos que forman, por los proyectos que desarrollan, por la impronta que pone, por la cercanía con la gente y la verdad que toda su internación demostró el gran cariño y la inmensa potencia de su presencia en el territorio santafesino que con esta gestión uno no lo ve”.

Por otro lado, como voz autorizada y como integrante de la Comisión Nacional de Vacunas, la Dra. Uboldi habló acerca del plan de vacunación, de la combinación de vacunas, despejó algunas dudas que se presentan a diario y destacó la importancia de que el plan se concrete para un futuro esperanzador.

“Estamos en un momento particular que se trata de combinaciones vacunales, las personas que hace tres meses o más recibieron la primera Sputnik que hay una demora, parece que hay algunos vuelos que han llegado con segundo componente, pero a esta gente le vamos a decir que esa primera dosis no se venció sino que permanece en nuestro cuerpo dando protección pero que todos necesitamos tener dos dosis como esquema completo. Es una muy buena propuesta la combinación con Moderna, tiene mucha eficacia, aquellos que reciben el turno y cuando llegan les ofrecen Moderna mi respuesta es que se vacunen. Con la vacuna, aprendiendo el autocuidado y en la medida que nosotros sigamos haciendo diagnóstico por turno de los casos seguramente el futuro va a ser diferente”.