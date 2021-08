"Vamos a llevar al Congreso de la Nación la defensa de nuestra provincia"

El Ingeniero Civil que se desempeñó como Director Provincial de Vialidad durante el gobierno de Miguel Lifschitz es uno de los referentes del Partido Socialista en la provincia de Santa Fe y este lunes visitó la ciudad de San Cristóbal y brindó una entrevista a El Departamental en donde hizo referencia a varios temas.

Seghezzo es un gran conocedor de la ciudad y de la región porque su trabajo le permitió recorrer todo el territorio santafesino y llevar adelante importantes obras, principalmente en rutas provinciales.

Hoy de visita en la ciudad de San Cristóbal se mostró muy contento con el desafío de la precandidatura e ilusionado con la propuesta de Clara García, diputado provincial y esposa del ex gobernador Miguel Lifschitz que falleció a causa del covid-19 hace tres meses.

“Es una ciudad que he estado tantas veces, en este departamento, en el que más obras viales hicimos durante el gobierno de Miguel Lifschitz y hay obras necesarias que hay que continuar. Con respecto a las elecciones que vienen muy contento, es un antes y un después en la política santafesina que ese gran líder nos dejara. Es lógico que se empiece a ver quién va a liderar ese gran movimiento político que gobernó Santa Fe doce años y que hoy los santafesinos están extrañando porque se dan cuenta de eso de unidos en la diversidad que planteó Omar Perotti es una mentira”.

En cuanto a la candidatura de Clara García y al equipo de trabajó que se formó tras la pérdida del ex gobernador, Seghezzo indicó que “vemos en Clara una política de monta, tuvo muchos cargos importantes de gestión, una mujer fuertísima, se sobrepone a todo su dolor para mantener su legado, piensa en lo colectivo y no en lo personal por eso estamos muy entusiasmados con su candidatura. A la provincia la conocemos, la hemos reconocido, Miguel nos ha hecho caminar y amar esta provincia, cada localidad, somos la continuación del legado de Miguel y al Congreso vamos a llevar la defensa de nuestra provincia”.

Con la firme intención de hacer sentir la voz de Santa Fe en el Congreso de la Nación, el ingeniero se diferenció del rol que ocuparon senadores anteriores y fue muy crítico en su postura.

“Si uno le pregunta a cualquier vecino que hace un senador no sabe porque hemos tenido pésimos senadores, el actual gobernador fue senador y no se conoce alguna gestión hecha para la provincia. Lamentablemente han priorizado o su comodidad o armar una estrategia política para lograr el poder o priorizaron su pertenencia partidaria que a su provincia. Como puede ser que provincias muchos menos ricas que nosotros tengan mejor infraestructura nacional que nosotros, por Santa Fe sale el 80% de la exportación agropecuaria a toda la República Argentina, pasa por Santa Fe, utiliza la ruta de Santa Fe como la 2 y la 4 y no recibimos nada”, mencionó el ex administrador de vialidad y aseguró que “en las grandes ciudades hay muchísimos temas, en la discusión de la hidrovía Santa Fe tiene que ser la provincia cabecera, primero porque los puertos están acá, tenemos 900 kilómetros de costa y sin embargo estamos ausentes. Las inequidades con Santa Fe son tan grandes y eso ha sido por no defender esta provincia”.