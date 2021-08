Un Independiente sumamente efectivo liquidó a Tiro Federal

Un Independiente lúcido y eficaz, que cambió de la noche a la mañana de un tiempo al otro, le dio un duro revés a un Tiro Federal en plena etapa de reconstrucción, que ofensivamente tiene para mostrar lo suyo, pero que su principal problema será aguantar físicamente todos los partidos, o por lo menos eso fue lo que se vio este domingo en la cancha del Rojo.

A ninguno de los dos equipos se les podía exigir buen futbol o ritmo, era entendible lo que se vio, sobre todo en el primer tiempo, donde ambos estuvieron inconexos, donde se corrió más de lo que se jugaba, pero en 18 meses habían jugado solo 3 partidos, y encima de manera fragmentada. Las condiciones sanitarias fue también impedimento para que puedan hacer varios amistosos antes del retorno, pero la alegría de volver a pisar una cancha, se lo mire desde donde se lo mire, podía más. Lo importante era volver.

Como dijimos, en el PT no se jugó un fútbol vistoso. No daban más de tres pases seguidos, Tiro Federal proponía saltar la línea media y atacar directamente con los tres hombres de arriba (bien Núñez y Pfaffen) e Independiente replegaba todo su juego por el sector derecho, sin darle participación a Sotomayor por izquierda o a Díaz por el medio, lo que le terminó costado no tener volumen de juego.

La primera jugada clara de gol terminó con la pelota dentro del arco. Fue recién a los 28, a la salida de un tiro de esquina, cuando Simonatti (Gino) ganó en las alturas y de cabeza puso el 1-0. El gol a Independiente no lo transformó, solo le dio tranquilidad por unos minutos porque antes del cierre de la primera etapa Tiro tuvo dos claritas para empatar; la primera con Núñez tirando la pelota por encima del travesaño en un remate desde fuera del área, la segunda con un gran tiro libre (mucho mejor respuesta de Ibáñez) de Mendieta que se metía en el ángulo. Esos primeros 45 no habían tenido un dominador, quizás el Rojo se llevaba más de lo que merecía.

La antítesis del PT

El complemento fue otro cantar para el equipo de Florez. En un abrir y cerra de ojos terminó liquidando el partido. A los 5 minutos Gino volvía a anotarse en el tanteador. El goleador tiene una constante, que es no dar ninguna pelota por perdida y obligar en todas las jugadas, eso fue lo mejor que hizo en el PT y este segundo gol llega como causa de ello.

Gino amagó a ir a chocar en una pelota que veía llovida, Mendieta se dio vuelta, y el rebote favoreció a Ivo Simonatti que, rápido y preciso, puso a su hermano mano a mano con el gol, Gino no perdonó.

A los 7 minutos, y luego de otra buena jugada, Díaz elude al arquero pro se abre demasiado, sin ser egoísta levantó la cabeza y puso en su radar al pibe Sotomayor que, solo frente al arco, no perdonó. Diferencia de tres y a la bolsa, partido liquidado.

El resto terminó siendo por decantación. Tiro bajó considerablemente su nivel y su estado físico, quizás la primera como consecuencia de la segunda, solo tuvo en los pies de Núñez la posibilidad de descontar pero tampoco se le dio. Alesso no encontró respuestas en el banco de relevos y el Diablo terminó decorando un resultado mucho más abultado que lo realmente visto. Gino nuevamente marcó el 4to gol tras otro mano a mano y Agustín Muga con un golazo desde afuera del área puso cifras definitivas.

Manda en soledad

Con este 5 a 0 Independiente se cortó solo en la cima de la tabla en el Grupo B, zona Norte, seguido de cerca por Bella Italia que ganó su compromiso como visitante y a quién ahora deberá visitar en la próxima fecha.

Belgrano (SA) 0 vs Arg. Vila 1

Sp. Aureliense 2 vs Arg. Humberto 2,

Ind. Ataliva 1 vs Dep. Bella Italia 2

San Isidro 2 vs Moreno (L) 1.

Las Posiciones

Zona Norte: Ind. San Cristóbal 10, puntos; Dep. Bella Italia 9; Roca 7; Vila 7; Ataliva 6; San Isidro 6; Aureliense 5; Arg. Humberto 4; Moreno 3; Belgrano 0; Tiro Federal 0.

Próxima fecha (5): Moreno vs Ind. Ataliva, Dep. Bella Italia vs Ind. San Cristóbal, Tiro Federal vs Sp. Aureliense, Arg. Humberto vs Belgrano, Arg. Vila vs Sp. Roca. Libre: San Isidro.