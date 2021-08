José Luis Sanchez “la gente está cansada de las mentiras y las promesas”

Luego del armado de las 29 listas, José Luis Sánchez evaluó que los ciudadanos experimentan cierto cansancio a promesas que llevan años y no se cumplen. “Estamos trabajando en todo el departamento y ha sido arduo. Se armaron 29 distritos, hace muchos años que no se daba este número en el PJ. Hay un compromiso de partes de nuevos dirigentes. Hay un equipo que trabaja, hay localidades que son próximas y nos fuimos acercando y analizando a cada persona, conocer sus ideas. Creo que se ha armado diferentes listas con muy buenos candidatos. Lo que he notado, el denominador común, es el cansancio al no tener respuestas, el cansancio a estar aislado, cansancio a que en el departamento el representante máximo esté ausente. Claramente habrá un cambio en la política departamental”.

Los diálogos con los diferentes candidatos y vecinos les permitió conocer las necesidades, una de las más requeridas es la conectividad. “La necesidad más importante es la conectividad, hay lugares que no hay señal en la zona urbana o interurbana, por lo cual cuando hay que enviar documentación como, por ejemplo, los productores una carta de porte y no pueden. Hay ingresos a localidades que han sido prometidos durante muchos años, en Aguará Grande hay 30 km de entrada, se convierte en un lugar inhóspito porque no hay conectividad, si cae un chaparrón para salir es toda una odisea. Tiene que haber una antes y un después. Hoy nos toca a hablar del departamento, pero creo que será a nivel nacional” detalló Sánchez, Presidente Comunal de Villa Trinidad.

Por otra parte, el equipo de trabajo visualizó cierto cansancio y agotamiento. “Tenemos que empezar a pensar seriamente que los mandatos tengan un tope. No puede ser que un mandato tan extenso, se prologan en el tiempo. El poder es como una adicción y cuando te envuelve te olvidas de la gente y es muy tóxico. Entonces hay que promover la gente nueva. Me sorprendió para bien que haya productores que son candidatos a presidentes comunales. Cuando un productor con 1.000 hectáreas no tiene necesidad de ser presidente comunal porque desatiende su capital, esto indica el cansancio de las promesas. La gente se quiere involucrar y eso para la democracia es una buena señal. Los resultados son un accidente, se puede ganar, se puede perder, pero siempre se gana participando y uno tiene la posibilidad de estar, estar adentro de una comisión comunal y colaborar para defender los intereses de los contribuyentes. Promover la participación de todos es importante” indicó Sánchez.

Concretamente, en su gestión en Villa Trinidad, José Luis Sánchez valora su equipo de trabajo porque le permite la realización de varios proyectos. “Uno personaliza su gestión, y la lleva consigo. Para mi gestión arme un equipo y soy un convencido que los equipos son los que realmente le aportan resultados a una gestión o cualquier otra actividad. No quiere decir que todos nos llevamos bien, es positivo que haya diferencias que nos permite crecer. A nivel departamental es un equipazo, Luisina, Omar, Julián hay un montón de gente que trabaja. Tenemos una muy buena sintonía con el Gobernador y todos los ministros, vamos a dar el puntapié inicial para que haya un antes y un después en el departamento. Hay que marcar el rumbo más allá de quien venga, puede ser de otro color político, el departamento es de todos, todos lo transitamos, todos lo vivimos, cada uno en su distrito. Tenemos relación con familiares de distintos lugares y la idea es dejar esas mezquindades de lado y empezar a trabajar para el bien común. Me parece que esta elección va a haber poca participación, la gente está empezando a no creer en la política y esto es el resultado de algo que ha pasado, tenemos que dar respuestas, no más promesas, armemos proyectos y ejecutémoslo. No más fotos, la gente se cansó de esperar. No veo clima electoral y es preocupante, hay que escuchar los silencios también. La gente está cansada de las mentiras y las promesas” finalizó.