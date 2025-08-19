Encuentro de fútbol infantil en Monigotes

En la mañana del domingo 17, la localidad de Monigotes fue sede de un gran Encuentro de Fútbol Infantil, organizado por la Subcomisión de Fútbol Infantil.

El evento contó con la presencia de autoridades y representantes de diferentes instituciones: el presidente comunal de Monigotes Andrés Villarreal, el presidente del Club Monte Oscuridad Daniel Boscarol, y la presidenta del Club Capivara Claudia Córdoba, entre otros.

Participaron 22 categorías de clubes y escuelitas de fútbol provenientes de diversas localidades:

Capivara - San Guillermo - La Rubia - Curupaity - Las Palmeras - Palacios - Colonia Bossi - Monte Oscuridad - Escuelita San José de San Cristóbal.

La jornada se vivió con gran entusiasmo, donde niñas y niños disfrutaron de momentos de deporte, compañerismo y alegría, reforzando los valores que promueve el fútbol infantil.

Desde la organización, se expresó un especial agradecimiento al senador Felipe Michlig y al diputado Marcelo González, por el apoyo brindado para la realización del encuentro, así como al presidente comunal Andrés Villarreal, siempre dispuesto a colaborar. También se destacó el compromiso de todos los integrantes de la Comisión de Fútbol Infantil, que con esfuerzo y dedicación hicieron posible este importante acontecimiento.

El Encuentro de Fútbol Infantil en Monigotes dejó en claro, una vez más, que el deporte es una herramienta fundamental para la integración, la formación y la alegría de los más chicos.

