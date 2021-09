El plenario del CIN aprobó el proyecto de presupuesto universitario 2022

El 86° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) realizado este martes en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), aprobó su propuesta de presupuesto universitario 2022 que será enviada a la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación para su consideración antes de la elevación final al Congreso.



Como balance del encuentro y los acuerdos alcanzados, el Rector anfitrión y vicepresidente del CIN, Enrique Mammarella, aseguró: “Quiero destacar la importancia del esfuerzo que hicieron los rectores y rectoras para estar aquí en Santa Fe, en estos tiempos en los que todavía tenemos que cuidarnos con protocolos, con distanciamientos y con muy poco transporte público disponible, hacer el esfuerzo y disponer de dos o tres días para venir a Santa Fe, tratar estos acuerdos, es muy importante. Debemos seguir trabajando en este contacto diario: ver lo que nos pasa, reconocernos como sistema universitario y entre todos pensar en la pospandemia”.

En tanto, el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Jujuy Rodolfo Tecchi analizó: “Hemos acordado entre todos los rectores y rectoras solicitar un presupuesto que ronda los 407 mil millones para el año 2022. A partir de ahora haremos la gestión, eso obviamente con el Ministerio de Educación, con distintos sectores del Congreso Nacional, la Cámara de Diputados para explicar cuáles son los fundamentos que nos llevan a pedir esta actualización del presupuesto. Este es el tema más importante de este Plenario y en ese sentido creo que el acuerdo entre todas las universidades, rectores y rectoras ha sido muy importante”.

Presupuesto

Con base en el incremento de la pauta salarial e inflacionaria previstas, el monto total solicitado asciende a $ 407.917.707.522. La planilla con el detalle del pedido será enviada a la SPU para, se espera, su consideración antes de la elevación final al Congreso de la Nación.

Al respecto, el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk aseguró: “Solicitar que se recomponga el presupuesto universitario, que no sea sólo reproducir sino recomponer y volver a tener expectativas de tareas nuevas, proyectos, en la docencia, investigación, extensión, infraestructura, equipamiento, hay un valor porque lo que viene es lo que tenemos que construir. El sistema universitario es uno de los puntos altos que tiene el pueblo argentino, nuestro país, el sistema universitario público y como decían los rectores y rectoras recuperar la presencialidad también da una señal a la sociedad, volver a discutir entre todos”.

Entre los acuerdos aprobados, se convino también la realización de capacitaciones en las instituciones universitarias en el marco de la Ley Yolanda, a la que el CIN, recientemente, adhirió. Además, se entregó un reconocimiento a las autoridades que, en el último año, terminaron sus mandatos: Félix Nieto Quintas, Roberto Tassara, Juan José Castelucci y Oscar Nasisi.

Presencialidad en las aulas universitarias

Respecto a la implementación de las actividades presenciales en las casas de altos estudios del país, tanto Rodolfo Tecchi como Enrique Mammarella, presidente y vice del CIN, se mostraron confiados en que las universidades han logrado implementar estándares de presencialidad cuidada.

“Todos estamos trabajando para proteger la salud de toda la comunidad. A los rectores nos toca, de alguna manera, gestionar el riesgo en nuestras instituciones. Entonces, hemos avanzado en los conocimientos adquiridos sobre una enfermedad nueva como el Coronavirus, cada día se han mejorado los protocolos para brindar más seguridad en las universidades. Claramente, los ambientes universitarios han demostrado ser lo suficientemente seguros para poder trabajar durante toda la pandemia”, expresó el rector de la UNL, Mammarella.

El rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Rodolfo Tecchi, recordó que “en un Plenario Extraordinario del CIN realizado a fines de junio se estableció un documento con los lineamientos generales y prioridades para el retorno a la presencialidad en las aulas universitarias. Hemos sido muy cautos, distinguimos los niveles primario, secundario, grado y posgrado para resguardar a todas las poblaciones de riesgo, y en este sentido, la vacunación jugará un rol importante. Seguiremos trabajando para recuperar la presencialidad, pero también reestructurando las actividades y propuestas que han sido eficientes y se ha demostrado, que si se asegura la conectividad, son muy buenos. Así que es muy probable que muchas cátedras y equipos planteen la bimodalidad, una educación mixta en la que habrá presencialidad y virtualidad”.

Respecto a la articulación y cooperación en el CIN en este contexto de pandemia, Tecchi ejemplificó con un caso concreto: “En el caso de la Universidad Nacional de Jujuy, tenemos alrededor de 80 jóvenes que estudian Ciencias Agropecuarias en la Universidad Nacional de Córdoba y este año, en febrero, ambas universidades acordaron que esos estudiantes realicen los trabajos prácticos en Jujuy, así evitan trasladarse de su provincia, pagar manutención, etc. etc. Este es un ejemplo del panorama que se abre en términos de articulación y cooperación entre universidades”. Y agregó que finalmente, la Asociación de Facultades de Ciencias Agronómicas de la Argentina puso un banco de asignaturas a disposición de alumnos de todas las facultades del país. Esto es un avance muy importante y un ejemplo de cómo aprovechar la virtualidad y las oportunidades de articular entre nosotros”.

Ciencia argentina ante la pandemia

“La investigación en las universidades nacionales ha continuado desarrollándose en la medida en la que pudimos brindar las condiciones de seguridad, en cada laboratorio, oficina e instalación universitaria se consiguieron los permisos necesarios con las autoridades y se implementaron protocolos. Muchas veces, con un aforo menor del acostumbrado, lo que hizo que fuera un poco más lento el avance, pero nunca se paró y las universidades nacionales siguieron trabajando, y en gran parte se ven los desarrollos logrados en todo este tiempo y también muchas investigaciones repercuten en lo económico, en desarrollo social y para la pospandemia”, valoró Mammarella.

Y añadió que “en nuestro país hace mucho tiempo la investigación es un sistema de plataforma y eso nos permite utilizar ese conocimiento, en este caso en particular contra el Coronavirus. Pero se vienen desarrollando vacunas para muchas enfermedades, también kits diagnósticos para otras y en la actualidad había que ponerlo en contexto por la urgencia ante el COVID-19. Realmente, Argentina tiene una muy buena investigación científica y tecnológica”, aseguró el rector de la UNL.

En el mismo sentido Tecchi expresó: “Ante esta situación que plantea el COVID-19 no solo se necesitaba aplicar recursos, que de hecho lo hizo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino que había ya un trabajo previo en el sistema universitario que se aprovechó y se aplicaron plataformas que ya se estaban usando en laboratorios de investigación quizás para otras enfermedades, y se enfocaron el COVID. Así que ha habido una respuesta muy positiva. Desde aquella escuela secundaria preuniversitaria que abrió sus talleres de metalurgia o de carpintería para fabricar insumos hospitalarios con sus maestros de enseñanzas prácticas, hasta los laboratorios que están desarrollando vacunas en articulación con empresas privadas. Se están aplicando tecnologías de punta que nos permitirán en breve contar con vacunas desarrolladas en el sistema científico universitario”.

Trabajo conjunto

Durante la apertura del 86º Plenario de Rectores y Rectoras del CIN el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, sostuvo que “la provincia ha trabajado codo a codo con las universidades desde el inicio de la pandemia y esa actitud de compromiso, de colaboración en todos los ámbitos: desde la movilización de sus claustros, investigadores, la presencia de sus rectores, de su Facultad de Medicina con sus expertos permanentemente siguiendo y acompañando la toma de decisiones, nos permitió descifrar qué era esto que enfrentamos. Sin dudas la sociedad le dio una mirada al conocimiento de la cual estaba alejada”.

Y completó diciendo que “ese centro no hay que perderlo, porque de la misma manera que la comunidad puso en el centro al conocimiento, su valoración y la expectativa de que allí están las soluciones, no me caben dudas que a medida que vayamos transitando la salida, va a poner otra expectativa sobre las universidades, sobre el conocimiento y la política, que es cómo generamos oportunidades para todos”.

Por su parte, el intendente de Santa Fe Emilio Jatón resaltó: “Estar participando de esta actividad tan federal y representativa del arco del conocimiento, la ciencia, la tecnología, la innovación me confirma la importancia de una realidad que a veces damos por hecha. La potencia en nuestras instituciones y su capacidad para cambiar y también para innovar”.

“Cada una de las iniciativas que se generan en el marco de la pandemia dan cuenta de la calidad de la educación pública argentina y de los profesionales investigadores que de ella surgen. Sé que todos se van a sentir a gusto en la ciudad, en Santa Fe la vida universitaria se respira en las calles, en los jóvenes, en su historia. Esta ciudad vio nacer la reforma universitaria del XVIII, somos hijos de la reforma universitaria del año XVIII. Fue pionera en su tiempo y albergó ese impulso de libertad, autonomía, apertura que hoy son valores irrenunciables”, indicó el intendente santafesino.