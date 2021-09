La UNL refuerza el Programa de Becas para sus estudiantes

El objetivo es favorecer la presencialidad cuidada y atender las necesidades de los y las estudiantes. Así, la UNL reforzó el presupuesto destinado a políticas de Bienestar en $12.5 millones. A su vez, reabrió el Comedor Universitario y se puso a disposición la Casa UNL para estudiantes que no residan en la ciudad de Santa Fe. Más información en www.unl.edu.ar/bienestar

Combinando presencialidad y virtualidad comenzó el cursado del segundo cuatrimestre de todas las carreras en la Universidad Nacional del Litoral. En este contexto, la UNL viene trabajando de manera sostenida desde el principio de la pandemia para cuidar la salud de toda la comunidad universitaria y, por tanto, basadas en el Protocolo General de Bioseguridad de la UNL se realizan acciones para favorecer e incrementar la presencialidad cuidada en todos los ámbitos que hacen a la institución.

En este sentido, a partir de la aprobación del Consejo Superior, la Universidad resolvió incrementar en $12.5 millones el presupuesto previsto para este año en materia de políticas de Bienestar estudiantil. Así, teniendo en cuenta las dificultades generadas por la pandemia y las distintas realidades de los y las estudiantes, se reforzó Programa de Becas de Apoyo para Estudiar en la UNL; este lunes 6 de septiembre reabrió el Comedor Universitario en sus tres sedes -Predio UNL-ATE, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y Campus FAVE-; y, además, se pone a disposición la Casa UNL para alojar transitoriamente durante los días de cursado presencial a las y los estudiantes que viajen permanentemente desde sus lugares de residencia.

Para ampliar esta información y ponerse en contacto con referentes de la Secretaría de Bienestar, Salud y Calidad de Vida, ingresar a www.unl.edu.ar/bienestar



Refuerzo presupuestario

“Esta vuelta a la presencialidad cuidada no sólo implica adaptarnos en cuanto a lo edilicio y a la seguridad sanitaria sino también pensar en la realidad en la que se encuentran desarrollando su vida los y las estudiantes y docentes”, enfatizó el rector Enrique Mammarella para luego explicar: “Por eso, primero, decidimos reforzar fuertemente el presupuesto universitario para garantizar mejores condiciones de enseñanza, optimizar los ambientes de trabajo y también para permitir mayores beneficios para la comunidad UNL a través de la reapertura del Comedor Universitario y de residencias temporales en la Casa UNL”. En este sentido, indicó: “Actualmente muchos estudiantes han tenido que retornar a sus hogares y ya no residen en las ciudades donde cursan sus carreras. Esto, sumado a la fuerte disminución en las frecuencias del transporte público, implica una realidad sensible que se debe atender. El incremento presupuestario para políticas de Bienestar, la reapertura del Comedor y poner a disposición la Casa UNL para alojar transitoriamente durante los días de cursado presencial a las y los estudiantes que viajen permanentemente desde sus lugares de residencia son algunas de las acciones que estamos implementando para atender estas realidades”.

Finalmente, el Rector remarcó: “apostamos a que la situación sanitaria continúe mejorando y nos permita consolidar e incrementar el grado de presencialidad. En sintonía con la evolución del contexto iremos analizando nuevas acciones que favorezcan y beneficien a nuestra comunidad universitaria”.

Bienestar estudiantil

“La UNL, apostando a la presencialidad y con la intención de afrontar las contingencias de la pandemia en materia económica y académica, dispuso una partida presupuestaria de refuerzo para incrementar el Programa de Becas de Apoyo para Estudiar en la UNL” remarcó el secretario de Bienestar, Salud y Calidad de Vida, Marcelo Mendoza.

Por su parte, Juan Cruz Español, estudiante de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, destacó: “Como estudiante es una oportunidad muy grande y un gran logro que el Comedor reabra con la vuelta de la presencialidad. Poder comer o buscar una vianda cerca de la facultad y en un lugar que respeta los protocolos sanitarios, está muy bueno”.

Casa UNL

Las y los estudiantes que se encuentren en una situación socio económica vulnerable y que actualmente no están residiendo en la ciudad de Santa Fe podrán solicitar el alojamiento transitorio en esta residencia. Quienes estén interesados en esta propuesta podrán ponerse en contacto con el equipo de becas de la Secretaría de Bienestar, Salud y Calidad de Vida escribiendo un correo electrónico a [email protected] También es posible contactarse con las áreas de Asuntos Estudiantiles de cada facultad o con la Federación Universitaria del Litoral.

Comedor Universitario

El Comedor Universitario reabrió las puertas de sus tres sedes. En principio, el servicio estará enfocado en priorizar a las y los estudiantes que cuentan con la beca de Comedor y para quienes se alojen transitoriamente en la Casa UNL. Con el correr de los días, el Comedor abrirá sus puertas al resto de la Comunidad UNL y agregará nuevos servicios de pagos.

Las novedades para esta nueva temporada son: el sistema de turnos y la modalidad de viandas. Para acceder al servicio, la Comunidad UNL deberá solicitar un turno previo, que se gestiona ingresando a www.unl.edu.ar/bienestar, para almorzar en las sedes del Comedor o para pedir una vianda. Cabe señalar que, por el momento, únicamente se venderán tickets diarios que tienen un costo de $180 para estudiantes para almorzar presencial en las sedes, y de $220 para el servicio de viandas.

Las personas interesadas en almorzar en cualquiera de las tres sedes o de retirar una vianda deben tener en cuenta que el servicio del Comedor Universitario está disponible de lunes a viernes, de 11 a 15 horas.