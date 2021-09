Sportivo se anotó un triunfo clásico

Sportivo le ganaba a Unión de San Guillermo en lo que fue el último partido de ambos en la Asoc. Noroeste de la provincia de Santa Fe. Después, lo que que se conoce, el pase meteórico en cuestión de días de Sportivo hacia la Asoc Morterense, en plena zozobra de la Federación de Santa Fe por su expulsión de la CAB, algo que fue imitado por Unión de San Guillermo para desembarcar en la Asoc. Morterense y verse las caras nuevamente en esta jurisdicción.

Fue victoria del visitante, 80-77, en un duelo vibrante, con alta emotividad y con expectativas hasta la última bola. B. Mengoni tuvo la bola para empatar, pero su tiro errático le dio el aval al festejo de los de Andrés Poi que con este triunfo siguen sólidos lideres del certamen.

Sebastián Braida (foto) fue el goleador con 28 unidades mientras que Bruno Mengoni fue el máximo anotador de los unionistas.

El duelo arrancó muy intenso, vertiginoso. Rápidamente el buen conductor Andrés Miguel se hizo del liderazgo ofensivo del local, con Mengoni siendo gravitante en el juego interior. En tanto, en Sportivo el tirador Braida hacía de las suyas para abonar el caudal de puntos del suardense.

El cierre del cuarto inicial dejó mucha paridad y mucha esperanza de buen duelo. Y no defraudaron.

En el segundo cuarto se ajustó más la defensa y el trámite se fue cerrando, incluso con pasajes de marca férrea y rigor físico. Sportivo necesitaba incorporar rápido un libreto alternativo a la forma de jugar con el ya ausente Edgardo Torné en la pintura, siendo este el gran desafío a resolver en algunas situaciones de juego. Sebastian Braida fue imparable con 13 puntos en el episodio. Sin embargo y más allá de puntos salientes en lo individual, ambos no pudieron despegarse de la paridad reinante y se fueron al descanso largo con escasa diferencia a favor de Sportivo.

En el segundo tiempo, la batalla fue in crescendo y se vieron momentos de alto vuelo para los muchos espectadores (claramente superando el número dispuesto por las medidas sanitarias) que se dieron cita en el Polideportivo de Unión. El elenco de Marcelo Mengoni siempre estuvo a la altura de la contienda, no perdiéndole pisada a Sportivo, superándolo por momentos, con un J. Gerchen inspirado mientras que, como contrapartida, era altísimo el nivel de Gastón Fino con un tercer período espléndido.

Ya en el último cuarto, en el algún pasaje y restando unos 4 minutos, Sportivo sacó 6 puntos ante un Unión apresurado, poco claro en ataque y con muchas dudas en general. Sin embargo, el visitante no defendió del todo esos valiosos puntos de ventaja y se privó así de cerrar mejor el partido. Le dio vida a Unión, en una de las ultimas ofensivas para cerrarlo no pudo lanzar por cierre de los 24 y allí fue Unión a intentar empatar el partido cuando ganaba Sportivo 80-77 a falta de poco más de 5″. Finalmente, y luego del tiempo muerto, fue Mengoni el encargado del tiro de tres con ilusión de empate, cosa que no pudo plasmarse. La jugada se había enredado un poco tras la reposición, pero encontraron a Bruno para la determinación, fallando el providencial lanzamiento. Se consumaba la victoria del visitante 80-77.

Síntesis:

Unión (77): Martina 10, Miguel 18, Calorio 8, Abba 5, Gerchen 14, Aodassio 0, Mengoni 19 y Lione 3.

DT: M. Mengoni

Sportivo Suardi (80): G. Fino 14, Lizarraga 17, Gerlero 4, Braida 28, N. Fino 9, Ledesma 7, Andrione 1. DT. A Poi

Parciales: 22-19/ 39-42/ 66-63 y 77-80

Árbitros: Garza y Guazarotti

U17: 84-65

Fuente zonade3.com