Incendiaron la Unidad Básica de Margarita

La unidad básica desarrollaba diversas actividades para las y los ciudadanos de la localidad, era un lugar de encuentro social, político, cultural, solidario, incluso más allá de ser un local partidario, era una organización libre del pueblo.

A menos de 24 hs. de haber transcurrido una elección P.A.S.O. no resulta nada extraño que los odiadores de siempre, quienes sin ideas se enojan y quieren a través del miedo con su único objetivo, disciplinar a la sociedad para que no participen en política y que no se comprometan. Lamentamos y rechazamos profundamente este tipo de prácticas.

Ante todo lo expuesto, al odio respondemos con amor y por eso apelamos a la solidaridad de las y los compañeros del peronismo de la Provincia de Santa Fe para que realicen donaciones que sirvan de ayuda para la reconstrucción de la Unidad Básica de la localidad de Margarita que fue inaugurada por el compañero Hugo Pucheta, quien fuera senador provincial por nuestro partido.