Independiente sigue intratable 

A Independiente no lo juzguen por su juego, califíquenlo por su andar, accionar y contundencia. Es un preso con muchas ganas de salir que, cuando le dejas la reja abierta 30 centímetros, se escapa y te hace un revuelo con todos los otros internos. Es esa ave rapaz esperando el momento oportuno para cazar a su presa distraída, la que dio un paso en falso y no se dio cuenta que tenía alguien al asecho. Eso es Independiente hoy en día, un equipo que quizás no brilla en su juego, pero que muestra entrega y sacrificio, que no te da oportunidades y que el 90 porciento de las situaciones que tiene en su poder las capitaliza y las convierte en gol.

Ayer Moreno vino a defenderse y dejar dos hombres rápidos bien de punta, al estilo Tiro Federal, pero en la primera de cambio pecó y lo pagó caro, y quieran o no, ahí se enterró y dio por terminado su partido. A los 6 minutos Chichi Díaz durmió a todos los marcadores luego que un tiro de esquina de KIKi Villafañe diera en el ángulo, nadie lo siguió a Gonzalo y este, de cabeza, marcaba el inicio del fin para Moreno que, lejos de cambiar su esquema o forma de jugar, siguió por el mismo camino, sabiendo que no debía dejarle espacios a Independiente, pero también resignó toda posibilidad de patear al arco, más allá del algún centro o tiro libre que siempre fueron bien controlados por el Laucha Ibáñez.

A los 28 minutos, una jugada de derecha a izquierda, con una lectura impecable de Sotomayor cambiando de frente casi sin mirar, dejó solo a Villafañe que se metió en el área, y por más veloz y astuto lo terminaron tumbando. Claro penal que un minuto más tarde Gino Simonatti (lleva 9 goles en 6 partidos) lo canjeaba por gol.

El complemento poco cambió. Quizás lo más positivo fue que Ivo Simonatti pasó a jugar en el doble 5 y ya no quedó tan atado a la banda derecha, donde claramente limita su futbol. El pasar a ser dupla con Barrionuevo al Rojo le dio más frescura y recuperar la pelota más lejos del arco de Ibáñez.

El tercer gol del juego fue esperado por muchos. Mercado dejó atrás algunos problemas personales, volvió luego de un par de semanas y puso las cifras definitivas al juego a los 37 de ese ST. Las reapariciones de Rebuzzi y de Guille Ansorena también han sido aspectos positivos, uno por la apertura al abanico de ofertas que pueden tener Florez en defensa, el otro, el caso de Guille, más que nada por saber que está bien de salud, y que el fútbol lo ayudará a seguir despejando su mente.

En el lado del debe Independiente sigue dejando una cuota sin pagar, que es poder terminar el partido con los 11 dentro de cancha. Ayer la expulsión de3 Barrionuevo o de Núñez se venían venir, Paco por el desgaste y el lugar que le toca proteger, Axel porque siempre es un jugador que está limite, producto de su entrega. La próxima fecha el Rojo pierde a Barrionuevo, a Ivo Simonatti por acumulación de tarjetas y quizás a Edu Oliva que salió con una molestia.

Resultados

Sp. Roca 1 (12m PT Iván López) vs Arg. Humberto 1 (35m PT, penal, Lisandro Carnevale), Belgrano 1 (45m ST Carlos Díaz) vs Tiro Federal 4 (20m PT y 10m ST Alexis Ferreyra, 30m ST Juan Strak, 33m ST Mariano Pfaffen), Sp. Aureliense 0 vs Bella Italia 0, Ind. San Cristóbal 3 (5m PT Gonzalo Díaz, 30m PT Gino Sionatti y 38m ST Ezequiel Mercado) vs Moreno 0, Ind. Ataliva 0 vs San Isidro 0.

Las Posiciones

Ind. San Cristóbal 16, puntos; Dep. Bella Italia 10; Ataliva 10; Roca 9; Vila 8; San Isidro 7; Tiro Federal 6; Arg. Humberto 6; Aureliense 5; Moreno 3; Belgrano 0.

Próxima fecha (7ª)

San Isidro de Egusquiza vs Independiente San Cristóbal, Moreno de Lehmann vs Sportivo Aureliense, Dep. Bella Italia vs Belgrano de San Antonio, Tiro Federal Moisés Ville vs Sportivo Roca, Argentino Humberto 1ª vs Argentino Vila. Libre: Independiente Ataliva.