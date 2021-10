En Santa Fe se extiende una hora el cierre de los comercios y se amplía el aforo hasta el 70%

En el marco de las flexibilizaciones de las medidas por las mejoras en los indicadores sanitarios respecto a la pandemia de coronavirus, el ministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, adelantó por AIRE que en la provincia se extenderá una hora el horario de cierre de los locales, tanto gastronómicos como minoristas y mayoristas. Además, el nuevo decreto provincial preverá la ampliación del aforo hasta el 70% y se insistirá con la necesidad de seguir usando tapabocas como símbolo de que la pandemia aún no terminó.



En diálogo con el programa "Creo" que conduce cada mañana José Curiotto, Pusineri explicó que la flexibilización horaria comprende no solo a la gastronomía sino a los comercios en general. En el caso de bares y restaurantes, a partir del próximo sábado el cierre se extendería hasta las 3 de la mañana los fines de semana y hasta la 1 los días de semana.

Pusineri indicó que la extensión del aforo hasta el 70% en la provincia abarca a todos los rubros, y mencionó no solo a la gastronomía sino también el caso de cines y teatros. El decreto provincial también incluiría modificaciones respecto a las reuniones sociales, que actualmente están permitidas hasta 20 personas en espacios cerrados.

Lo que todavía no se define, a pocas horas de que se publique la nueva norma en la provincia, es si habrá flexibilizaciones en el sector de boliches y salones de eventos. "Si bien el gobierno nacional tomó la decisión de habilitar ese tipo de actividades con determinadas características, es de las cosas que más objeciones presentó, no porque no haya que hacerlo nunca más, sino porque de alguna manera lo que planteaba la gente de Salud es una mirada más prudente y quizás una temporalidad diferente", señaló Pusineri.

En este marco, el funcionario dijo que para este rubro se analizan algunas alternativas "que tienen que ver con la posibilidad de hacer este tipo de actividades al aire libre", pero serán materia de discusión durante la mañana de este viernes para a partir del mediodía ir ajustando los detalles del decreto que regirá en los próximos meses.

Sobre el uso del barbijo, Pusineri señaló que en Santa Fe se seguirá utilizando "porque es una barrera importante y ayuda en este marco sanitario. No queremos llevar el mensaje de que el tapabocas no se usa más, es una cuestión simbólica, conceptual y comunicacional hacia la población".

Situación sanitaria

Durante la reunión entre autoridades del gobierno provincial y el Comité de expertos que se llevó a cabo el miércoles, la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, expuso los números que muestran a la provincia en un buen momento sanitario, con 54% de la población vacunada con dos dosis, 3% de positividad en los contagios y con solo tres personas internadas en terapia intensiva (dos en Reconquista y uno en Rafaela).

“Tenemos un mapa completamente verde, eso quiere decir que toda la provincia está en bajo riesgo epidemiológico, lo que nos permite evaluar habilitaciones. Sin embargo, la prudencia que nos acompañó siempre tiene que ser nuestra mejor consejera, sin perder una mirada holística”, dijo Martorano.