2 de octubre, Día del Recolector de Residuos

El año pasado, en plena pandemia, El Departamental destacó y valoró el trabajo de los chicos que trabajan en la recolección de residuos, hoy, en su día, reeditamos y volvemos a compartir.

“El trabajo nuestro en si sigue igual, mucha gente lo agradece, nos dimos cuenta estos días, nos ponen carteles en los canastos agradeciéndonos, la verdad que los leímos a todos, nos gusta, nos hace bien. Se dan cuenta el trabajo que hacemos y lo respetan, se ponen las pilas, cumplen los horarios, las formas de sacar la basura. Nos saben esperar con agua fresca, la otra vez nos dieron café así que a toda esa gente le agradecemos mucho”, comienza relatando Dante, el más antiguo dentro de la sección, pero que recién está por cumplir sus 33 años.

“La gente, nos da barbijos, nos atiende muy bien. Estamos solos, pero intentamos hacer lo mejor, somos todos compañeros, es un grupo muy unido y más que nada tenemos las precauciones necesarias, barbijos que nos dio la municipalidad y la gente que colaboró. Estamos intentando cuidarnos lo mayor posible para nosotros y nuestra familia que es lo que tenemos atrás”, cuenta Juan mientras de a poco se va rompiendo el hielo con El Departamental.

Ante la consulta de si tuvieron la opción de ir o no a cumplir con el servicio, otro de los empleados municipales indica que “nosotros nos pusimos desde el primer momento a disposición de la municipalidad, salimos a trabajar con mucha precaución por este tema, pero, con los muchachos nos pusimos de acuerdo y salimos a trabajar”, donde uno de sus compañeros agrega que “salimos a las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana”, asegura que trabajan todos juntos, y como dijo Juan, “somos compañeros, unidos y así seguimos adelante, arriesgar nuestras vidas y ojalá que esto le sirva a otra gente también”.

“Estamos orgullosos de nuestro trabajo porque la gente desde el primer día que arrancamos demuestra afecto y más que nada siempre al pie del cañón, días de lluvia, calor o frío tenemos que hacerlo igual”

Rara vez no venos que el recolector de residuos pase por casa. Hasta en los días donde hay medidas de fuerza, o cuando hay feriados largos, el equipo se las ingenia y busca variantes para poder cumplir. “Tiene que ser una tormenta muy pesada para no venir, mucha gente valora eso, nos ve corriendo bajo la lluvia, estando ellos tranquilos en sus casas ven como trabajamos igual y lo demuestra y gradece la gente”, expresa Dante quien además agrega, como contras que tiene prestar este servicio, que “tuvimos accidentes laborales, mordeduras de perros, cortes de vidrio, la verdad que hay veces que te dan ganas de decir hasta acá llegué pero es un trabajo fácil, es complicado al principio hasta que le agarras la mano, es un trabajo que cualquiera lo pueda hacer mientras tenga ganas de trabajar, sino cuesta el doble”.



De 37 a 50km diarios

Los chóferes de los camiones también juegan su papel. Quizás tengan un poco más de comodidad, pero son parte del equipo y se tienen que sincronizar al ritmo de los que van abajo. “Nosotros trabajamos al ritmo que ellos andan, si tenemos que aflojar aflojamos, si ellos mismo nos dicen apura un poquito la marcha sí pero todo tranquilo”, relatan.

En distancias, para muchos sería hasta imposible. Si lo comparamos con deportista de alto rendimiento, un trabajador de la recolección de residuos recorre más km diarios que un futbolista profesional, en más tiempo de trabajo, es cierto, pero no caben dudas que las condiciones físicas sí o sí juegan un rol importante.

“Por ejemplo, en Juan XXIII, de Alvear para allá, lo medí con este camión son 37 kilómetros el recorrido. El más grande era Barrio Dho, ahora quedó de aquel lado porque se agregó Palermo pero eran 47 kilómetros diarios. Pellegrini no lo medí, pero está por ahí, entre 47 y 37 kilómetros, sintetiza otro de los choferes.



El sacrificio

“Lo primero es un poco duro, pero después te acostumbras y se hace leve. Más que nada lo psicológico, si te pones a contar los kilómetros no terminas más. Vas disfrutando el trabajo o charlando con tu compañero y cuando te acordaste terminas la tarea y después de varios años se hace leve. Todos los días es un día distinto, pero se te hace más llevadero”, dice Juan para traer a colación lo que contaban sus compañeros.



A tener en cuenta

Con la llegada del COVID 19 salieron muchos consejos a la luz, uno de ellos hablaba de rociar la bolsa de residuos con lavandina para “ayudar a los recolectores”, pero también tiene sus consecuencias. “La lavandina a la basura no es tan aconsejable, disminuye la cantidad de perros que desparraman la basura con eso, pero, mucho no nos ayuda a nosotros porque a un compañero le cayó en los ojos. Está bien la intención de la gente, pero no ayuda, lo que más ayudaría es que respeten los días y horarios, si tienen que sacar vidrios que lo hagan en una caja o en una bolsa con un papel pegado que diga vidrios, esos son gestos que nos ayudan.

Hay mucha gente que respeta y mucha gente que no le da importancia, saca en cualquier lado, de cualquier manera. Si vos pasas un día y al rato están sacando de nuevo esa basura queda 2 o 3 días, los perros desparraman y da mal aspecto a la ciudad. Lo mejor sería respetar día y horario como hace la mayoría”.



“La mayoría de la gente nos respeta por el trabajo que hacemos”



Crecimiento demográfico

En el cierre, Dante nos cuenta que “soy el que más tiempo está, 15 años, se nota el crecimiento de la ciudad, antes se hacía más llevadero y ahora uno se da cuenta, se agregaron muchos barrios, muchas casas. Es un trabajo que al principio me costaba, pero, ahora cuando uno le agarra el ritmo no se cansa, no es correr a matarse porque uno tiene que cuidar las herramientas de trabajo que son las piernas y sabe que al otro día tiene que volver a trabajar”.



Separación de residuos

“Uno es consciente de que el mejor método no es el que estamos haciendo ahora que es quemar la basura, eso ya no nos corresponde a nosotros, nosotros solamente la llevamos y allá se encargan de hacer eso. Todos saben que lo mejor sería reciclar, pero, personalmente creo que estamos lejos todavía de eso”.