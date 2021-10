El Rojo a un pasito del campeonato 

En la tarde del domingo se completó 10 fecha del Apertura de 1ª División de la Primera B que organiza la Liga Rafaelina de Fútbol y se avecina una gran definición del torneo. En la Norte, Independiente de San Cristóbal (puntero) sigue con su buen andar y venció como visitante a Sp. Aureliense por 3 a 1 con goles de Facundo Sotomayor, Cristian Videla y Gino Simonatti (el descuento fue de Emanuel Luna). Dirigió Rodrigo Pérez quien expulsó a Oscar Rodríguez (SA) y Facundo Sotomayor (I). En Reserva fue 1-1.

Por otra parte, Argentino de Vila (escolta) le ganó a Moreno de Lehmann por 2 a 0 con goles de Nicolás Dondo y Gonzalo Manelli. Dirigió Sebastián Garetto y en Reserva fue 1-0.

Por la Sur, en María Juana, Sportivo Santa Clara de Saguier dio el golpe al vencer al local y vanguardista Atlético por 2 a 1 con goles de Octavio Cardozo y Gastón De Pablo, descontando para el «Chupaleche» Mauro Rosso. Dirigió Darío Suárez y en Reserva fue 1-1.

El próximo domingo se disputará la última jornada con apasionantes definiciones en cada sector.

El resto de la Zona Norte

En Presidente Roca, Sportivo 4 (Juan J. Jaime -p-, Iván López, José Negro y Denis Caglieris) vs. San Isidro de Egusquiza 1 (Franco Walter). Dirigió Claudio González y en Reserva fue 3-0.

En Humberto, Argentino 2 (Emanuel Villarruel -p- y Agustín Bussinello) vs. Dep. Bella Italia 1 (Axel Blanco). Dirigió Mauro Cardozo, quien expulsó a Jeremías Corzo (BI). En Reserva fue 4-2.

Por último, en la localidad de San Antonio, Belgrano 0 vs. Independiente de Ataliva 1 (JonatánAlbarracín). Dirigió Guillermo Tartaglia, quien expulsó a Fabricio Juárez (B) y Julio Piacenza (I). En Reserva: 0-1.

Fecha libre: Tiro Federal de Moisés Ville.

Las posiciones

Zona Norte: Independiente de San Cristóbal 23 puntos; Argentino Vila 20; Independiente (A) y Dep. Bella Italia 14; Sp. Roca 13; Argentino Humberto, Moreno 12; Sp. Aureliense 10; Tiro Federal (MV) 9; San Isidro (E) 8; Belgrano (SA) 4.

Próxima fecha

Zona Norte: Independiente de San Cristóbal vs. Belgrano de San Antonio, Independiente de Ataliva vs. Sp. Roca, San Isidro de Egusquiza vs. Argentino de Vila, Moreno de Lehmann vs. Argentino Humberto Primo y Dep. Bella Italia vs. Tiro Federal de Moisés Ville. Fecha libre: Sp. Aureliense.

Fuente Diario Castellanos