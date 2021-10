Básquet: El Provincial de Santa Fe tiene fixture

En la Región Centro Sur, Zona B participarán Trebolense, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, Olimpia de Venado Tuerto, Atlético Sastre, Firmat Football y Ben Hur de Rafaela.

En la Región Centro Sur, Zona C jugarán Americano de Carlos Pellegrini, Brown de San Vicente, Argentino de Firmat, Almagro de Esperanza, Atenas de Venado Tuerto y Unión de Sunchales.

El certamen tendrá su inicio el próximo 4 de noviembre con el partido inaugural entre Atlético Sastre y Trebolense, mientras que a partir del día 5 se jugará el resto de la fecha de inicio.

Primera fecha Zona A, Región Centro Norte

Huracán de San Javier vs. San Lorenzo de Tostado

Racing de San Cristóbal vs. Unión de Avellaneda

Libre: Atlético Tostado

Primera fecha Zona B, Región Centro Sur

Gimnasia de Santa Fe vs. Firmat Football

Olimpia de Venado Tuerto vs. Ben Hur de Rafaela

Atlético Sastre vs. Trebolense

Primera fecha zona C, Región Centro Sur

Brown de San Vicente vs. Atenas de Venado Tuerto

Argentino de Firmat vs. Unión de Sunchales

Almagro de Esperanza vs. Americano de Carlos Pellegrini

Derrota ajustada de Racing ante el CAT

El elenco dirigido por Juan José Maidana no pudo con su par de Atlético Tostado y terminó cayendo derrotado por 73 a 70 en el Amancio Fuentes. Partido cambiante, de dientes apretado, donde parecía que los tostandenses se cortaban en el cierre del segundo cuarto tomando una ventaja de 11 puntos, pero un rápido descuento puso a Los Titanes otra vez en juego.

De allí hasta el final, el marcador o distancia fue acotada, pero nunca tuvo a Racing al frente en el electrónico, lo que hizo que la experiencia de los jugadores visitantes termine siendo determinante a la hora de cerrar el juego. Racing suma una nueva derrota, pero de a poco va mejorando en su juego, hoy se ve un equipo más compacto y más largo desde las opciones que se puede ofrecer desde el banco.