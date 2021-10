Ceresina: Central se quedó con el clásico de Ceres y denuncia de discriminación en San Cristóbal

Resultados primera división

CENTRAL: 2 Gabriel Ponce- Mark Meternicht

CACU: 0

Exp: José Muñoz (CACU)- Franco Gigena (CCAO)

San Lorenzo: 2 Enzo Iñiguez- Castaño

Unión SG: 0

Ferro: 2 Iván Baudino – Joaquín Diez

Bandera: 1 Cassani

Exp: Ortiz Palacios (UJB)- Carabajal (UJB)- Aquino (FD)

Libertad: 0

Unión A: 0

Selva: 0

CAT: 0

Posiciones Primera

Atlético Selva 12- Libertad 11- Ferro 11- San Lorenzo 9- Cat 9- Bandera 8- CACU 7- Central 7- Unión Sg 5- Unión A 2

Próxima Fecha: 7° Del Torneo

CAT vs Ferro Dho

Unión Bandera vs San Lorenzo

Unión SG vs CCAO

CACU vs Libertad

Unión A vs Selva

Unión y Juventud de Bandera denunció actitud racista por parte de los simpatizantes de Ferro Dho

Ayer domingo, Ferro Dho derrotó 2 a 1 a Unión y Juventud de Bandera. Ortiz Palacios, es jugador colombiano, y durante el partido sufrió un ataque racista por parte de un sector de la parcialidad del equipo local. Unión y Juventud hará una presentación ante las autoridades de la Liga Ceresina por lo sucedido en San Cristóbal.

Desde el club ya reconocieron que se está actuando policial y judicialmente, y una vez identificado al o los simpatizantes que hayan hecho uso de palabras discriminatorias serán sancionados.