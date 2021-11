Nació Nerela, la primera bebé del norte santafesino por subrogación de vientre 

En el mundo de la fertilidad la subrogación de vientres (gestación por sustitución o alquiler de vientre) quedó fuera de la ley, pero de igual manera, quienes tienen el verdadero deseo de ser padres, siempre van más allá, le buscan todas las vueltas posibles hasta dar con las personas indicadas y comenzar así, el sueño de ser padres, como el caso de Ani Nanzer y Pablo Bonacina, quienes contaron con el apoyo, y principalmente el útero, de Marcia Mereles, sanguillermina, prima de Ani, quien fue la que dio el puntapié inicial en todo este proceso y deseo.



“Hace dos años atrás veíamos muy lejana la posibilidad de ser padres, Ani por problemas de salud fue intervenida de urgencia y le sacaron el útero”, comienza relatando Pablo, a lo que Ani agrega que “siempre fuimos recibiendo ayuda, nos fueron encaminando hacia esta decisión. El primero fue el Dr. Justo González Lowy, médico ginecólogo que me hace la cirugía, quien nos recomienda viajar a Rosario para que hagamos la extracción de los ovocitos y los podamos congelar para que en futuro podamos ser padres. Primero priorizamos mi salud, y luego en una reunión familiar, Marcia (son primas) me pregunta como estaba, y dentro de su ingenuidad me pregunta si voy a poder ser madre, a lo que le respondí que no porque no tenía el útero, y ella de manera normal me dice -yo les presto mi útero”. Quedamos schockeados por que no cualquier mujer te lo propone así, de la nada y tan segura”.



Ese fue el primer gran paso, pensar y comenzar con las averiguaciones, cuentan los chicos. “Detrás de todo esto viene una gran historia”, dice Marcia. “Ellos han pasado por momentos muy difíciles, como el accidente que tuvieron, donde Ani estuvo grave y tuve miedo de perderla, ellos son como mis hermanos, entonces pensé ¿porqué no ayudarlos a ellos?, si se puede no hay inconvenientes”.

“Desde el 2018 que lo veníamos hablando, llevó su tiempo por los papeles y el juicio, pero siempre nos alentamos a seguir, viajábamos y viajábamos hasta que lo pudimos conseguir”, cuenta quién hasta hoy llevó a Nerela en su vientre.



Dentro de la parte legal hoy por hoy la subrogación de vientres no es ley, y pensándolo desde la parte en donde muchos se aprovechan o se puede aprovechar de la situación de desesperación y solo lo buscan como una salida económica (en MerdadoLibre alguna vez se ofrecían vientres para gestación), el trámite legal es riguroso y extenso. “La noticia nos llegó unos días antes de navidad, fue nuestro gran regalo, por eso agradecemos al Juzgado de Familia y a la Dra. Malvestiti por haber fallado a nuestro favor, pero después hubo muchos otros pasos legales para corroborar que nosotros nos buscamos resarcimiento económico, sino más bien que lo nuestro era un acto de amor, un acto solidario”, expresa pablo, a lo que Ani agrega: “para llegar al juicio teníamos que tener el apto físico y el apto psicológico; en el físico nos hacían estudios, porque para formar un bebé hacen falta tres elementos, espermatozoides (Pablo), óvulos (Ani) y útero (Marcia), un gran equipo. En lo psicológico nos analizaron para confirmar que no había interés económico, que hizo y está haciendo Marcia es simplemente amor”.



Desde hoy a las 9.30hs, el papel de Marcia terminó. Por decisión del equipo, Nerela ya se encuentra en pieza aparte con Ani y Pablo. “Lo tengo como un sueño cumplido, siempre lo dije, Nerela no es mi hija, yo simplemente le presté la casita por 9 meses para que hoy esté con sus papás”, indica Marcía. “Marcía aparte de ser mi prima y de haber gestado a nuestra hija va a ser la madrina de Nerela, es la hermana de la vida que Dios nos puso en el camino para formar una familia, por eso Nerela siempre va a saber como llegó a este mundo”.