Morterense: Sportivo barrió a Unión y es el Nº 1

Resultados

Sportivo 106-67 Unión

San Jorge 84-83 Centro Social

Tiro Federal 98-95 Porteña Asoc.

POSICIONES: San Jorge 22, Sportivo 21, Unión 18, Centro Social 17, Tiro Federal 14, Porteña 13, 9 Morteros 12

Sportivo es 1, San Jorge 2 y Tiro 5. Restan definir las otras posiciones para los play offs

ULTIMA FECHA:

Viernes 5

Sp. Suardi - Tiro

9 de Morteros - Porteña

Martes 9: Centro – Unión

Cordobesa: El Ceibo será el rival de Unión de San Gmo.

Este viernes se ponen en marcha los cuartos de final de la 24° Liga Cordobesa de Mayores Masculina y Unión tendrá como rival al equipo de San Francisco dirigido por "Mara" Blengini

CUARTOS DE FINAL

Sparta (VM) vs Bochas Sport (CC)

San Martín (MJ) vs Argentino (MJ)

Banda Norte (RC) vs Chañares (JC)

El Ceibo (SF) vs Unión (SG)

Fechas

Al mejor de tres juegos

Partido 1: Viernes 5/11

Partido 2: Domingo 7/11

Partido 3: Viernes 12/11