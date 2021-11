Justicia por Raquel Rosana Vázquez

La convocatoria fue a las 20 horas en la Plazoleta Almirante Brown, de a poco los vecinos de la ciudad se fueron acercando junto a los familiares y amigos de la joven que no podían ocultar su dolor e indignación por lo sucedido.



Sorprendió la gran cantidad de personas que se acercaron y que se sumaron a la marcha que recorrió varias calles del centro de la ciudad con el claro pedido de justicia.

La manifestación comenzó con las palabras de una representante de Amsafe y de las mujeres, Patricia Vallejos, quien dijo lo siguiente: “de una manera espontánea nos unimos y nos encontramos aquí para apoyar a la familia de Rosana Vázquez. Este momento es muy difícil ponerlo en palabras, estamos todos y todas acompañándolos en este dolor que seguramente no se va a poder aliviar pero para que no se sientan solos. Lo que nosotros queremos como sociedad es visibilizar esto que pasó que no vuelva a pasar, lo que pedimos es justicia y esclarecimiento. Que los tiempos de la justicia sean los que nosotros necesitamos, que sean rápidos y eficaces”.



Durante la marcha se pudieron visualizar muchos carteles que llevaron en alto y con total respeto muchas personas que conocían a la joven de 16 años y muchos otros que no pero decidieron apoyar esta causa y el grito desesperado en silencio de “Justicia”.

En todo el trayecto de la movilización y en el regreso a la plazoleta sólo se percibía un profundo dolor, las lagrimas de los rostros de muchas mujeres, especialmente adolescentes de la escuela secundaria Tambor de Tacuarí en la cual estudiaba Raquel Rosana y en ella muchas mujeres se sienten identificadas y saben perfectamente que en el contexto en el que vivimos actualmente las mujeres son las que sufren y pierden la vida en manos de hombres.

“Vamos en la misma escuela pero no en el mismo curso, no teníamos relación pero la cruzaba siempre. Somos todas mujeres y siempre nos matan a nosotras o nos hacen algo a nosotras y no es lindo para nosotras porque tenemos una banda de familiares, la re sufrimos y son muchas cosas feas. Estamos pidiendo justicia”, fueron las palabras de una alumna de la escuela con lágrimas en los ojos que conmovían.

Al regresar a la plazoleta, todos los presentes se colocaron en círculo como conteniendo a sus familiares que se encontraban en el centro del mismo rodeados de carteles, velas y luces.

La noche sancristobalense de este martes fue muy triste, Raquel Rosana estuvo presente en cada una de las personas que pidieron con mucha fuerza justicia por ella y por su familia que no encuentra consuelo.