Unión CyD recuperó la memoria y venció a Tiro Federal en el inicio de los Play Off 

El equipo de Mengoni que llegaba al inicio de los play off, tras sufrir 4 derrotas consecutivas y que había ganado solamente 2 partidos de los últimos 8 compromisos, se recuperó con una convincente actuación ante Tiro Federal 108-78 y se adelantó en la serie de cuartos de final.

Martina, Abba y Calorio fueron importantes en el funcionamiento del conjunto sanguillermino que este domingo intentará cerrar la serie en Morteros, en el segundo punto de la serie.

“No debería haber jugado, pero a los play off no podes faltar”

Luis Martina, una de las figuras de la noche, reconoció que no estaba para jugar, pero que decidió hacerlo para acompañar al equipo y no perderse el inicio de los play off. Recordemos que Martina, en la serie ante El Ceibo de San Francisco se le dislocó uno de los dedos de su pie en ambos juegos.

Fuente Tv Coop