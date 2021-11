Festram reclama por la falta de servicios del IAPOS

FESTRAM, a través de un relevamiento llevado adelante por sus Sindicatos de base, ha podido verificar la gravedad y magnitud de esta situación, pues no sólo está extendida en varios departamentos y ciudades de nuestro territorio, sino que involucra una multiplicidad de servicios desde la falta de autorización de medicamentos para tratamientos prolongados y dolencias graves, cobros excesivos de plus por consultas médicas, hecho este que se repite en análisis, tratamientos prolongados, estudios oftalmológicos, o no cobertura de todos los análisis, entre otros ítems; hasta la negativa a la autorización del sensor para medir la glucosa feestyle.

De igual forma hay otros beneficios o coberturas que se interrumpen sin ningún tipo de explicación y luego de que las denuncias toman estado público y aparecen los reclamos, vuelven a activarse en su funcionamiento; constituyendo todo esto una situación de extrema gravedad pues se está jugando con la vida de miles y miles de santafesinos y santafesinas.

Desde esta realidad surge la necesidad de una audiencia inmediata con las autoridades del IAPOS.

Prensa:Festram