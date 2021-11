Racing cayó en casa ante Huracán de San Javier

La cuarta fecha de la Liga Provincial de Santa Fe trajo una fecha muy emotiva, en la que Almagro de Esperanza, Gimnasia de Santa Fe, Olimpia de Venado Tuerto y Unión de Sunchales lograron extender su racha invicta a cuatro juegos consecutivos. Otro que sigue perfecto es San Lorenzo de Tostado, quien ganó el clásico en la agonía del partido y como visitante. Hubo emoción, actuaciones destacadas como la de Tomás Botta (foto) y sus 41 tantos, y mucho básquet para contar. Y la quinta promete duelo de punteros invictos.

En la zona A de la competencia, San Lorenzo de Tostado se llevó una victoria vital para la tabla pero también para el ánimo de toda su parte de la ciudad, porque le ganó como visitante a Atlético por 54 a 52 con un doble de Luca Bonfigli contra el reloj de 24 a apenas unos segundos del cierre del partido. Braian Buticci hizo 20 tantos y Alejo Crotti 11 en el ganador, mientras que para el dueño de casa anotó 19 puntos Mauro Natta y 10 Saulo Bieschke.

En el otro juego de la fecha, que tuvo libre a Unión de Avellaneda, Huracán de San Javier venció como visitante a Racing de San Cristóbal por 75 a 64 con 18 tantos de Gonzalo Cantero y Juan Cruz Costanzo, en tanto que Nicolás Zamudio colaboró con 15. En el local anotó 16 Gianluca Simonella, 14 Ariel Pérez y 10 Fernando Santillán.

Huracán le dedicó la victoria a Pato Borda, quien no pudo ser de la partida, ya que perdió a su padre en las últimas horas.

La tabla de la zona A muestra a San Lorenzo de Tostado con marca de 3-0, mientras que Atlético quedó con récord de 2-1 al igual que Huracán de San Javier. Racing de San Cristóbal acumula marca de 2-2 en la previa de quedar libre, en tanto que Unión de Avellaneda (0-3) todavía no pudo ganar.

En el grupo B no aflojan los líderes invictos Olimpia de Venado Tuerto y Gimnasia de Santa Fe, que ganaron en la fecha previa a su duelo mano a mano.

Los de los capitalinos es cosa seria, porque además de jugar un gran básquet acumulan 29 triunfos seguidos y ninguna derrota en la temporada, incluidas estas primeras cuatro fechas de la Liga Provincial. En esta ocasión el elenco que los sufrió fue Atlético Sastre. Los de Dorfman se impusieron por 86 a 58 con el trabajo superlativo de Tomás Botta, quien anotó 41 puntos. Tomás Gómez acompañó con 11, mientras que Copello y Salvatelli hicieron 10 cada uno. En el local debutó en su regreso Ignacio Ferrari con 16 puntos y Genaro Bossi hizo 12.

Por su parte, Olimpia también tiene marca de 4-0 pero lo logró en ajustada victoria en choque de elencos de la Venadense ante Firmat Football. Fue 76 a 74 para los dirigidos por Marcelo Duffy con 16 del pibe Lautaro Pascual, 12 de Santiago Zalio y 10 del experimentado Eloy Fantino. Lucio Varani hizo 21 en la visita, acompañado por 16 de Octavio Llagger y 15 de Ignacio Belli.

El otro juego del grupo en la noche del viernes arrojó triunfo de Trebolense sobre Ben Hur de Rafaela por 68 a 58 con 14 de Gonzalo Flores, 13 de Federico Andereggen y 10 del debutante Gastón Gerbaudo. En la visita hizo 17 Lautaro Marconetto, 13 Pablo Ferrario y 10 Facundo Chiabotto.

En el grupo B, Olimpia y Gimnasia tienen récord de 4-0, seguidos de Trebolense (2-2), Firmat (1-3) y Ben Hur (1-3), mientras que Atlético Sastre (0-4) no pudo ganar todavía.

En la zona C Unión de Sunchales y Almagro de Esperanza extienden su dominio, que no reconoce ni siquiera localías, al menos hasta que les toque estar frente a frente en breve dentro de unos días.

Almagro pasó una buena prueba ante el siempre complicado Brown de San Vicente al ganarle por 95 a 72 con 17 de Matías Felcaro y Manuel Porporatto, 15 de Facundo Viola y 13 de Leo Strack y Fer Pfeiffer. En el Verde hizo 19 Juan Bertero, 17 Elías Iñiguez y 15 Manuel Dalmazzo.

Unión, en tanto, ganó en Carlos Pellegrini ante Americano por 80 a 68 con un gran segundo tiempo apoyado en los 18 puntos de Facundo Marcos 15 de Juan Cipolatti y 13 de Matías Loro. En el dueño de casa anotó 21 Ignacio Pérez y 17 Gastón Fenoglio.

El otro juego del grupo arrojó victoria visitante de Atenas de Venado Tuerto en Firmat ante Argentino por 74 a 72. Los pibes se llevaron el duelo de la Venadense con 20 puntos de Francisco Rizzotti y 17 de Tomás Nicolau. En el dueño de casa hizo 13 Manuel Mira y también 13 Gastón Fogolín.

La zona C tiene como líderes a Unión (4-0) y Almagro (4-0), mientras que Brown tiene marca de 2-2, Americano lo sigue con 1-3 al igual que Atenas (1-3), en tanto que Argentino (0-4) todavía no pudo ganar.

La fecha 5 será el 3 de diciembre

Zona A

Huracán San Javier vs. Atlético Tostado

San Lorenzo de Tostado vs. Unión de Avellaneda

Libre: Racing San Cristóbal



Zona B

Gimnasia vs. Olimpia

Firmat vs. Trebolense

Ben Hur vs. Atlético Sastre



Zona C

Brown vs. Argentino

Atenas vs. Americano

Unión de Sunchales vs. Almagro