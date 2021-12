“En la Legislatura hay proyectos sobre seguridad que deben tratarse ya”

Consultado por El Litoral Martínez manifestó que “en la Legislatura hay proyectos que han quedado fuera de las sesiones ordinararias y que la provincia necesita de manera urgente para enfrentar la verdadera pandemia de inseguridad por la que atravesamos. Por eso le voy a solicitar al Gobernador que convoque a sesiones extraordinarias a ambas Cámaras porque realmente sería una falta de respeto para las santafesinas y santafesinos dejar estos proyectos en un cajón hasta el año que viene.”



Entre ellos -según confirmó el legislador a este diario- se encuentra la recientemente aprobada Ley de Víctimas de Delitos que obtuvo media sanción en la Cámara Baja y que fue girada a Senadores. “La media sanción -expresó- fue un enorme paso hacia la protección de las víctimas, cuyas vidas han sido dañadas por la inacción del Estado y el accionar de los delincuentes, y que se encuentran desamparadas, y que muchas veces frente al dolor, además, pierden la esperanza de al menos la reparación que una justicia reparadora e integral. Ahora, si el gobernador habilita las sesiones extraordinarias podría tratarse en Senadores y ser Ley antes de que finalice el año.”

También solicitará el tratamiento de la iniciativa de su autoría, presentada en setiembre del año pasado, acerca de la modificación del artículo Nº 221 del Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe (Ley 12.734) . A través de este proyecto de ley se agrega como “peligrosidad procesal” la tenencia de armas de fuego o la portación de armas de cualquier tipo por parte de el o los imputados al momento de la comisión de un hecho con apariencia de delito. “Al incluirse como peligrosidad penal se logra que le quepa la figura de la prisión preventiva, es decir que quien sea hallado en estas circunstancias con armas de fuego no entre por una puerta y salga por la otra como está ocurriendo actualmente”, sentenció.



“Otro proyecto que me parece de vital importancia es el que habilita a los municipios a tener una policía municipal. Una institución civil, armada, jerarquizada y profesional. El objeto de esta iniciativa es el de crear un nuevo estamento de la Seguridad Pública en cabeza de cada uno de los Ejecutivos Municipales a fin de construir una cultura de gestión preventiva y educativa, articulando acciones destinadas a anticipar, evitar y/o atenuar a nivel local, los problemas que plantean el delito y la violencia", agregó.



Siguiendo con la lista de proyectos que Martínez solicitará que se traten en sesiones extraordinarias está la modificación de la Ley 13013, para que la Elección del Fiscal General y de los Fiscales Regionales se realice mediante el voto directo de la ciudadanía y su remoción por el mecanismo del juicio político previsto en la Constitución Provincial. “Estoy convencido de que una función tan importante como la del Fiscal General y los Fiscales Regionales no puede depender solo del Consejo de la Magistratura, de la elección del gobernador de turno o del acuerdo una Asamblea Legislativa, por más representativa que ella sea. Una función de tanta trascendencia social debe estar abierta a la ciudadanía. La gente debe poder participar en la elección de quien diseña la persecución penal en nuestra provincia, conociendo quienes son estos funcionarios y exigiéndoles que cumplan con la persecución del delito en representación de la sociedad que espera justicia.”



El último de los proyectos tiene que ver con la Declaración de Emergencia Penitenciaria en la provincia, que se encuentra en tratamiento en la Cámara Baja desde mayo del año pasado. “Esta declaración de necesidad implica tanto los aspectos edilicios como de funcionamiento del sistema penitenciario santafesino. Sin lugar a dudas uno de los principales problemas con los que nos encontramos en la actualidad en materia de persecución penal es el Iímite infranqueable de la poca disponibilidad de plazas en los establecimientos penitenciarios de nuestra provincia. Año a año, producto de la conflictividad social, va creciendo la cantidad de personas privadas de la libertad. La situacón de necesidad es clara y la solución es el establecimiento de un programa plurianual con financiamiento a largo plazo para poder cumplir con los dos objetivos. Por un lado restablecer el cumplimento efectivo de la pena privativa de la libertad y por el otro que este cumplimiento de las condenas se lleve a cabo con las finalidades establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales”.



Consultado acerca de su impresión acerca de la convocatoria del gobernador a todos los sectores, el legislador afirmó que “El día siguiente de las elecciones escribí una carta abierta en la cual afirmé mi posición acerca de que el gobierno provincial necesitaba un golpe de timón y una revisión de su hoja de ruta, y que el único camino que podía transitar era el del diálogo y la búsqueda de consensos hacia afuera, con las demás fuerzas políticas, y hacia adentro del peronismo. También manifesté la necesidad de repensar la relación del Poder Ejecutivo con los demás poderes y con la sociedad toda. Quienes fuimos elegidos por el voto popular debemos saber que las ciudadanas y ciudadanos santafesinos esperan que transitemos este camino para consensuar políticas públicas que le mejoren la vida. Así que celebro que un mes después esto se pueda concretar.”



Por último, y en referencia a los supuestos actos de espionaje que motivaron las actuaciones de fiscales de la provincia -con allanamientos al Ministerio de Seguridad- Martínez manifestó que “hemos charlado en el interbloque y estamos esperando la palabra oficial del Poder Ejecutivo al respecto. Es un tema sensible y queremos ser muy prudentes”.