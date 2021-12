La Liga Ceresina y el Gobierno de Bandera premiaron a los campeones liguistas 2021

La cena entrega de premios se realizó en la ciudad de Bandera, principal patrocinador del certamen anual, con presencia del Intendente de la ciudad Guillermo Novara. Asimismo, en la mesa de autoridades estuvo presente Fernando Maletti subsecretario de deportes, cultura y educación del Gobierno de Ceres quien hizo entrega de un presente al Intendente anfitrión. Por parte del Consejo Ejecutivo estuvieron el Pte Jorge Keller, y Rubén Don; el Pte del Colegio de árbitros Norberto Sabena, los integrantes del HTP Oscar Albertinazzi, y José Luis Torres, entre otros.

Goleadores de las distintas divisiones menores, los goleadores Federico Cantadori de Unión y Juventud en sub 23, y Santiago Córdoba de At. Selva se llevaron su reconocimiento.

Al momento de premiar equipos, en séptima se reconoció al subcampeón CACU y el campeón Unión Hersilia; en sexta al subcampeón San Lorenzo y al campeón Unión San Guillermo; en quinta al subcampeón CAT y al campeón San Lorenzo. En sub 23, recibieron sus medallas los campeones Unión y Juventud de Bandera y la Copa; en primera hizo lo mismo Libertad Trinidad, el campeón de primera división, quien además se acreditó por el año 2022 la Copa Challenger, entregada de manos de Ramses Medina, presidente del CAT por ser el anterior poseedor de la misma.

En el Fair Play, fueron premiados, Unión Hersilia en inferiores y CACU en el torneo superior. Los únicos ausentes a la celebración liguista fue la directiva, y jugadores del Atlético Selva, por lo que Rubén Don fue el encargado por vivir en la ciudad de Selva de recibir los trofeos correspondientes, y el botín de Santiago Córdoba.

Fuente Ceres Ciudad.