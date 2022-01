Liga Federal: Sportivo arrancó con triunfo

A El Ceibo le costó adaptarse a la categoría y sufrió su primera derrota frente a un sólido conjunto suardense que siempre estuvo al frente en el marcador.

La “flor nacional” tuvo un bajo goleo y sufrió mucho la baja efectividad en tiros de cancha, sobre todo de tres puntos.

Por su parte el “albirrojo” de Suardi se mostró como un equipo sólido y parejo que no sufrió de muchas imprecisiones en los dos costados de la cancha.

La visita tuvo en Rodríguez Seu y Véliz sus principales armas ofensivas mientras que en el local hubo un goleo parejo en todos sus jugadores.

Síntesis

El Ceibo 60: Agustín Lozano 5, Tomás Silveira 5, Gustavo Calorio 11, Martín Sauco 4, Horacio Rigada 5, Aaron Bono 2, Gastón Quiroga 5, Lautaro Florito 8, Tomás Paschetto 4, Pablo Grosso 3, Benjamín Almada 2 y Thiago Tomatis 0. Dt: Eduardo Blengini.

Sportivo Suardi 80: Esteban Ledesma 10, Luciano Lizárraga 3, Nicolás Correnti 12, Leonel Rodríguez Seu 18, David Véliz 18, Nahuel Fino 7, Gastón Fino 9, Santiago Andrione 3. Dt: Andrés Poi.

Parciales: El Ceibo 14 / Sportivo Suardi 18, 21/39, 38/64, 60/80.

Estadio: “Antonio Cena”.

El fixture de Sportivo luego de 9 de Julio de Morteros en la segunda fecha:

Sábado 12/02 19:30 hs vs SPORT visitante

Domingo 20/02 21:30 hs vs Las Parejas

Miércoles 02/03 vs Santa Paula visitante

Domingo 06/03 vs Río Tercero local…

Fuente Consultada: DiarioSports