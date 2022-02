El 6 de marzo arranca el Torneo de la Ceresina

El certamen se jugará en dos tramos, primer tramo apertura y liguilla, y segundo tramo clausura con liguilla. En caso de que el ganador de ambos tramos sea el mismo equipo no será necesario disputar una final absoluta. Si son dos equipos distintos habrá definición al mejor de dos, o en caso de ser necesario tercer partido en cancha neutral. En la definición absoluta no rige ventaja deportiva, ni tampoco la cantidad de goles, solo se cuentan los puntos. Se clasificarán a las liguillas los mejores 8 equipos de fase regular.

Habrá posibilidades por partido de 5 cambios en tres etapas. Central Argentino Olímpico jugará toda la primera parte del año en condición de visitante, algo permitido por la asamblea, ya que el clausura lo jugará todo de local.

El sub 23 se disputará también en dos tramos, apertura y clausura, con liguilla en ambos tramos para los 4 mejores de fase regular. En caso de ser distintos ganadores, se disputará final absoluta. El torneo de reserva será sub 23, permitiendo solo 5 jugadores que superen esa edad.

El costo máximo para entradas a los estadios se estipuló en $ 400, y cada club local desembolsará $50 mil por fecha en concepto de aranceles.

Durante el mes de marzo todos los cotejos se disputarán 17hs en reserva, y 19hs en primera división. Solo se suspenderán los partidos que la cancha presente inconvenientes por lluvias. En caso de que más de la mitad de las canchas estén en condiciones de lluvias se suspenderá toda la fecha. Si es uno, o son dos los estadios con dificultad esos partidos se reprogramarán para jugar como máximo miércoles de la semana siguiente.

Para este certamen será obligatorio por parte de cada club local contar con médico o paramédico cumpliendo uno de los artículos del reglamento del fútbol argentino.

En marzo se desarrollará la asamblea ordinaria de la Liga, donde se dialogará sobre futbol femenino o la opción de futsal, habrá que decidir a que apostar y se presentarán memoria y balance del ejercicio 2021.



Fixture- 1° Fecha Apertura

Unión y Juventud- CACU

Central – Selva (se jugará en Selva)

Ferro Dho- Unión San Guillermo

At. Tostado- San Lorenzo Ambrosetti

Libertad – Unión Arrufo

Libre: San Lorenzo Tostado

Fuente Ceres Ciudad