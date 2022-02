Racing clasificó a los Play Off del provincial 

Terminó la fase regular de la Liga Provincial de mayores masculina de Santa Fe y se definió que la Copa de Verano la disputarán Gimnasia de Santa Fe con Atlético Tostado desde el 11 de febrero, mientras que la reclasificación para acceder a playoffs tendrá desde el 11 de febrero a Trebolense frente a Ben Hur de Rafaela y a Argentino de Firmat con Atenas de Venado Tuerto. Los ganadores pasarán a los playoffs del 18 de febrero (continuidad 25 y 27) en los que esperan Unión de Sunchales (3) y San Lorenzo de Tostado (4) a los dos que lleguen de la reclasificación. Los otros cruces ya definidos serán Almagro (5) vs. Racing (12), Olimpia (6) vs. Americano (11), Huracán (7) vs. Atlético Sastre (10) y Brown (8) vs. Firmat (9). Todo el paso a paso de la fecha y su definición en esta nota.

La fecha de cierre de la fase regular de la Liga Provincial de mayores se dividió en dos etapas, la primera de vibrar con los resultados en los videos en vivo de Febasantafe y en la app Swish, y la segunda de sacar cuentas para ver cómo seguía la historia. Por eso, la crónica del repaso tendrá ese paso a paso apasionante de la noche del viernes y madrugada del sábado.

Esta vez, paneo rápido a los marcadores con victoria en la zona A de Atlético Tostado ante Huracán de San Javier (Garbocci 20) por 79 a 59 con 14 de Morassi para quedarse con el primer puesto y de San Lorenzo de Tostado en tiempo extra sobre Unión de Avellaneda 75 a 71 con 27 de Méndez y sin Crotti.

En el grupo B, Olimpia de Venado Tuerto le ganó al líder Gimnasia de Santa Fe 94 a 87 y le sacó el invicto en la cancha, sumada a la derrota de la semana en el tribunal frente a Ben Hur. En el ganador hizo 25 Martín Sánchez.

Además, Firmat le ganó a Trebolense 79 a 77 como visitante con 22 de Mateo López y Lucio Varani en un partido que hizo un lío bárbaro en la zona, ayudó a Firmat y complicó a Trebolense.

Atlético Sastre se impuso a Ben Hur de Rafaela por 97 a 75 con 30 de Fernando Funes y 18 de Ignacio Ferrari.

En la zona C, en tanto, Unión de Sunchales se quedó con el primer lugar al vencer como visitante a Almagro de Esperanza por 79 a 69 con 22 de Joaquín Gariboldi, mientras que Americano de Carlos Pellegrini venció a Atenas de Venado en duelo clave por 66 a 62 con 19 de Gastón Fenoglio y Argentino de Firmat doblegó 59 a 52 a Brown de San Vicente con 23 de Nahuel Rodríguez.

El paso a paso, los grupos

Una vez terminada la fecha con el tiempo extra en Avellaneda, se armaron las tablas, en las que era vital saber qué puesto ocupaba cada elenco. En la A fue líder Atlético Tostado al superar en desempate a San Lorenzo de Tostado, ambos con récord de 7-1, mientras que tercero quedó Huracán de San Javier (4-4), y cuarto Racing (1-7) en el desempate mano a mano con Unión de Avellaneda (1-7) por los duelos disputados entre sí.

En el grupo B Gimnasia terminó primero con 8-2, Olimpia con 7-3, y luego empataron en récord 4-6 Firmat, Trebolense y Atlético Sastre, mientras que fue sexto Ben Hur con 3 y 7. Hubo que definir el triple empate en una minitabla de resultados entre estos elencos, gracias a la que Firmat se quedó con el tercer puesto, Atlético fue cuarto para meterse en playoffs y Trebolense quinto para ir a la reclasificación.

Y en la zona C, Unión de Sunchales se quedó con el primer puesto (9-1), Almagro segundo (8-2), Brown tercero (5-5) y el cuarto lugar fue para Americano de Carlos Pellegrini (3-7), que le ganó el desempate a Argentino de Firmat (3-7) que fue quinto y deberá jugar reclasificación. Atenas de Venado Tuerto quedó sexto con 2 ganados y 8 perdidos.

La general

El siguiente paso fue elaborar la general, primero arriba con los ya clasificados a playoffs, y luego abajo para la reclasificación.

Para ordenar a los primeros 12 se quitaron de las tablas de las zonas B y C los resultados registrados ante los últimos de cada zona y así equiparar con la A, que tuvo dos juegos menos. Y luego se los ordenó por puestos logrados en comparación de puntos obtenidos y diferencia de gol. Los desempates también jugaron su partido.

Allí, entre los primeros, Gimnasia de Santa Fe fue el 1 y Atlético Tostado el 2, por lo que desde el 11 de febrero jugarán la Copa de Verano, que tendrá continuidad los días 18 y 25. El 18 se iniciarán los playoffs con los otros 10 elencos ya clasificados y los dos que lleguen de la reclasificación. El número 3 fue para Unión de Sunchales

Ya entre los segundos, el 4 de la general fue para San Lorenzo de Tostado, el 5 para Almagro de Esperanza y el 6 para Olimpia de Venado Tuerto.

Entre los terceros, el 7 quedó para Huracán de San Javier, el 8 para Brown de San Vicente y el 9 para Firmat.

Y para los cuartos quedaron el 10 Atlético Sastre, el 11 Americano de Carlos Pellegrini y el 12 para Racing de San Cristóbal.

La reclasificación

De la reclasificación tomarán parte los cuatro mejores elencos entre aquellos que finalizaron en los lugares 5 de la zona A y 5 y 6 de las zonas B y C. Para que se igualen en partidos jugados, a los equipos de la zona B y C se les sacaron los resultados obtenidos ante los equipos que resultaron primeros en sus grupos. Allí quedaron ordenados sin importar si fueron quintos o sextos en su grupo, en los que serán los puestos 13 (Trebolense), 14 (Argentino), 15 (Atenas), 16 (Ben Hur) y 17 (Unión de Avellaneda).

Unión terminó aquí su participación, mientras que los cruces de reclasificación que se armaron fueron Trebolense vs. Ben Hur y Argentino vs Atenas.

La reclasificación se jugará con formato 1-1-1. Y en caso de ser necesario el tercer partido, tendrá ventaja de localía el mejor ubicado de la general: Juego 1 viernes 11/2 a las 21.30 (Trebolense y Argentino locales), juego 2 domingo 13/2 a las 20 (locales Ben Hur y Atenas) y juego 3 martes 15/2 a las 21.30.

Los ganadores pasarán a la primera ronda de playoffs con los diez equipos que estaban esperando.

Los playoffs, desde el 18

Allí el peor de los ganadores de la reclasificación jugará con Unión de Sunchales (3) y el mejor con San Lorenzo de Tostado (4). Los otros cruces ya definidos serán Almagro (5) vs. Racing (12), Olimpia (6) vs. Americano (11), Huracán (7) vs. Atlético Sastre (10) y Brown (8) vs. Firmat (9). Las fechas serán 18, 25 y 27 de febrero, con formato 1-1-1 y localía del mejor ubicado en la general.

Los seis vencedores de estos playoffs se suman al 1º y 2º y conforman el grupo de ocho finalistas que jugaran sucesivamente cuartos de final, semifinales y final. Siempre al mejor de tres con ventaja de localía para el mejor clasificado de la fase regular.