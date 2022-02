Liga Ceresina: 13 equipos jugarán en Inferiores

Con la ausencia de San Lorenzo de Ambrosetti se celebró la reunión del Consejo del Fútbol Infantil en la Liga Ceresina. Luego de escuchar las propuestas de los clubes, se decidió por mayoría de votos jugar todos contra todos que era la propuesta del Ejecutivo.

Los encuentros serán por zonas geográficas y se jugarán los feriados.

La primera fecha quedó así

Sp V. Minetti Vs Central

Unión y Juventud Vs Atl Selva

Unión Arrufo Vs Unión SG

Unión Hersilia Vs Libertad VT

Atl. Ceres Vs Ferro Dho

San Lorenzo de Tostado Vs San Lorenzo de Ambrosetti

Libre: Atl Tostado.