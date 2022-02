Violeta Lione convocada a la preselección Argentina de Hockey sobre Patines: 

“Los entrenamientos son en diferentes clubes, son muy fuertes, me sirven para seguir creciendo y, más allá del resultado, estoy feliz de poder entrenar a ese nivel, ya es un pasito más y falta poco para que den la lista definitiva de la Selección Senior Femenina, quedan menos chicas, el entrenamiento va a ser más fuerte todavía”, contó la jugadora surgida en Unión de San Guillermo.

“Es un crecimiento muy grande y muy lindo para mí, siempre soñé con esto y nunca creí que podía estar cumpliéndolo. Estoy en San Juan hace aproximadamente un mes, estoy jugando en el club Centro Valenciano, decidí seguir jugando al hockey acá porque San Juan es la cuna del hockey, quería seguir preparándome y seguir creciendo deportivamente para ver si algún día puedo llegar a la Selección Argentina o irme a jugar al exterior”, agregó @viole_lione .

“Estoy muy agradecida con la familia de las jugadoras, me han recibido muy bien. Agradezco a mi querido Club Unión, que me formó, a Mauro, mi ex entrenador, quien fue muy importante este último tiempo. Le agradezco desde federación a la señora Laura Varzzi y a todo el Hockey de Unión que siempre estuvieron apoyándome” finalizó.

Por Santiago Sotto