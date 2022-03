Después de 48 horas de inconvenientes, Billetera Santa Fe vuelve a operar con normalidad

En rigor, el miércoles por la tarde empezaron a detectarse los primeros incidentes, y si bien el jueves a la mañana volvió a operar, para el mediodía de ayer otra vez se hizo muy difícil hacerlo y desde primera hora de la tarde no se pudieron directamente realizar operaciones.En concreto, los usuarios no pudieron loguearse en la app o la plataforma no les leía el QR.

«Fue una falla técnica que el equipo de soporte logró resolver y a media mañana de este viernes podemos decir que se opera con total normalidad y ya no se registran incidentes», señaló Aviano a Rosario3.

En lo que respecta a los usuarios, el funcionario informó que no hubo duplicación de operaciones. «En otras oportunidades en la que hubo inconvenientes ocurrió que al cliente le daba la operación como rechazada, pero el sistema se la aprobaba y por eso les debitában dos veces la misma operación o le quitaban dos veces el saldo virtual, pero esta vez no ocurrieron esos problemas», dijo Aviano.

Por el lado de los comercios, Aviano informó que ya se están realizando los reintegros y acreditaciones correspondientes a las operaciones del fin de semana largo. «Hay que recordar que Billetera realiza las acreditaciones días hábiles y tuvimos dos días de feriado y por eso recién ahora se están acreditando los montos correspondientes a ventas del jueves y viernes pasados, del fin de semana y del feriado», aclaró.

En diálogo con Rosario3, Pablo López, gerente de Plus Pago (la plataforma sobre la que se asienta Billetera Santa Fe), explicó que el miércoles registraron dos tipos de inconvenientes, uno de comunicación y otro de base de datos. «Es un sistema tan complejo, con 1.6 millones de usuarios y 33 mil comercios habilitados, la resolución no es fácil ni inmediata porque se tocan variables que hay que compensar», explicó.

«Los incidentes están resueltos y hoy están pasando el 100 por ciento de las transacciones. Tenemos a todo el equipo trabajando y monitoreando las 24 horas todos los procesos», resaltó el ejecutivo.