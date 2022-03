Milagro en la 39: un tren chocó una camioneta y no hubo heridos

Minutos después de las 6.30 de la madrugada se dio aviso de un accidente sobre el ferrocarril norte de Arrufó, a la altura de la ruta 39. Constituido personal policial en el lugar, entrevistó a un ciudadano quien manifiesta que venía desde la ciudad de Ceres en su pick up y al aproximarse al cruce ferroviario la bocina del tren lo sorprendió, colisionándolo en la parte trasera de la chata de la pick up y arrojando junto con su vehículo hacia el talud derecho de la citada ruta, pasando por un canal.

Por suerte para este hombre de 49 no sufrió lesiones algunas, él mismo dijo que se encuentra en perfecto estado de salud. Entrevistado el maquinista. Dio detalles de lo sucedido y contó que procedió a desenganchar los vagones para liberar la ruta, no produciendo descarrilamiento alguno.