Liga Ceresina: Libertad le ganó a Selva en el adelanto de la fecha

Libertad Trinidad derrotó en ambas categorías a Atlético Selva en el adelanto de la 3° fecha del torneo oficial superior de la Liga Ceresina.

Con arbitraje en el estadio Rafael Pepa, de Marcelo Retamoso, en sub 23 se impuso el local 1 a 0 con gol de Francisco Vicens. Fue expulsado Matías Giménez en el visitante.

En primera división, también fue triunfo para el local, 3 a 1. Julio Sampietro, Alberto Lazo y Andy Galeano, marcaron los tantos locales, mientras que Santiago Córdoba convirtió el gol del santiagueño. Fue expulsado por el juez Agustín Rossi, Rubén Maldonado en el visitante.

El domingo se jugarán los otros 4 partidos de la tercera fecha.

Posiciones Sub 23

Libertad 9- Selva 6- San Lorenzo A. 4- Union Bandera 3- San Lorenzo T. 3- Union Arrufo 3- Ferro Dho 1- Union SG 1- At. Tostado 1- CACU 0- CCAO 0-

Posiciones Primera

Unión Bandera 6- Libertad 5- Selva 4- Unión SG 4- CACU 3- At. Tostado 3- Unión Arrufo 1- San Lorenzo A 1- CCAO 1- Ferro 1- San Lorenzo T 0