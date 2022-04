A Central no le alcanzó el esfuerzo y la entrega 

El local impuso condiciones en gran parte del desarrollo y ante sus limitaciones, el "aurinegro" puso todo el amor propio posible.

Un plantel diezmado por lesiones, la no autorización de la flamante incorporación y el bajón basquetbolistico que se hace notar, quebraron definitivamente el cotejo.

Central estuvo siempre en juego, es cierto, pero en los números solamente y no en relación a las producciones de los protagonistas.

El equipo salteño fue más sólido, compacto en defensa y mostrando fluidez ofensiva.

El "aurinegro" opuso muchas ganas, actitud y temperamento, pero no le alcanzó.

Tercera caída en las últimas cuatro presentaciones, un dato que provoca cierta preocupación y aunque no empañe esta gran campaña, tendrá que tratar de reencontrar la buena senda lo más pronto posible.

Síntesis

Salta Basket 91 - Central 80

Estadio: "Polideportivo Delmi"

Salta Basket: De Miguel (20); Alonso (14); Carnovale (11); Cardo (13); Yasmany Fundora (8); Germano (2); Arias Binda (9); Guevara (14); Martínez Ramos; Quiroga. DT: Juan Pisani.

Central: Baeza (11); Banegas (10); Fernández (10); Matías Martínez (25); Pablo Martínez (8); Cabrera (7); Torné (9); Melastro; Spalla. DT: Enrique Lancellotti.

Arbitros: D' Anna-Ronconi- Montoya (Confederación Argentina Básquetbol)

Fuente Adrián Tavella

Foto: Sandra Cejas Masacessi