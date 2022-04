El PJ no aprueba la Secretaría de Producción

En los últimos días se manifestaron distintas posturas respecto a la idea del municipio sobre la creación de la Secretaría de la Producción que estaría a cargo del ex concejal de Cambiemos Diego Sartín.

Los concejales del PJ no apoyan esta decisión y Marcelo Andreychuk fundamentó su opinión, y si bien dice que se necesita la secretaría existen otras prioridades que no se están concretando, ya que también piden la creación de la secretaría de salud, educación y acción social.

"Hay un par de temitas que a nosotros no nos cierran, pedimos una reunión para ver si podíamos aclarar un poco más el panorama. Lo económico es una de las alternativas, primero porque el presupuesto no se hizo pensando en una secretaría de producción, pero sabemos que dentro del concejo se pueden modificar las partidas y otras cosas, pero entendemos que viene muy rápido, muy tirado de los pelos y a nosotros hay cosas que no nos terminan de cerrar".

Andreychuk también expresó que "lo que necesitamos es una explicación un poco más concreta de lo que va a hacer la secretaría, porque si va a continuar con lo que hace la coordinación no es necesario una erogación de dinero que la termina pagando el pueblo por algo que no va a cumplir su función".