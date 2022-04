Liga Ceresina: el puntero empató con San Lorenzo A, ganaron Unión SG, Ferro Dho y San Lorenzo Tostado

Además, en Bandera, el local Unión y Juventud empató en 0 ante San Lorenzo de Ambrosetti. Los dos equipos ceresinos quedaron muy comprometidos para su clasificación a Liguilla. En sub 23, San Lorenzo de Ambrosetti es el único líder dando la gran sorpresa en el torneo al ganarle este domingo 2 a 1 al campeón defensor.

SUB 23- RESULTADOS

ÁRBITRO: Juan Carlos González

CACU: 1 Lucio Godoy

UNION SG: 0

ÁRBITRO: Daniel Britez

SAN LORENZO: 1 Adrian Cañete

AT. SELVA: 1 Tomas Montero

ÁRBITRO: Diego Bejarano

UNIÓN Y JUVENTUD: 1 Josue Villalba

SAN LORENZO A: 2 Edgar Pérez - Leonardo Pérez

Exp: Zelarrayan (UJB)

ÁRBITRO: Mauro Roldan

FERRO DHO: 1 Leonel Barreto (p)

CCAO: 1 Ricarte

RESULTADOS PRIMERA DIVISION

ÁRBITRO: Alejandro Schneller

CACU: 2 Ezequiel Toloza - Guillermo Martinuzzi

UNIÓN SG: 4 Franco Cochio (2) - Diego Ackerman - Gonzalo Cavallo

ExP. Rafael Nicola (USG)

ÁRBITRO: Marcelo Retamoso

SAN LORENZO: 2 Maximiliano Sanchez - Geremias Farias

AT. SELVA: 1 Facundo Mena

ÁRBITRO: Héctor Gimenez

UNION Y JUVENTUD: 0

SAN LORENZO A: 0

ÁRBITRO: Agustin Rossi

FERRO DHO: 2 Mario Sotomayor- Joaquin Diez

CENTRAL: 1 Nicolas Marchisio

LAS POSICIONES ACTUALIZADAS

POSICIONES SUB 23.

San Lorenzo A. 11- Libertad 10 - Selva 8 - San Lorenzo T. 8 - At. Tostado 7 - CACU 6 - Unión Arrufo 4 - Unión SG 4 - Unión Bandera 4 - CCAO 4 - Ferro Dho 2

POSICIONES PRIMERA:

Unión Bandera 13 - Unión SG 10 - At. Tostado 7 - Libertad 7 - Ferro Dho 7 - San Lorenzo A 6 - San Lorenzo T 6 - Selva 4 - Unión Arrufo 4 - CACU 3 - CCAO 1

PROXIMA FECHA: 6° DEL TORNEO - DOMINGO 24/04

Libertad vs CCAO

Selva vs CACU

San Lorenzo A vs San Lorenzo

Unión SG vs Unión Arrufo

At. Tostado vs Unión y Juventud

Libre: Ferro Dho