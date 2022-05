«Hay una decisión política tomada con respecto a este conflicto con estos 10 trabajadores que se manifiestan enfrente de la comuna. Nosotros ya lo hemos comunicado y no vamos a retroceder, por más que el SITRAM quiera venir a condicionarnos y a decirnos como gobernar la comuna» advirtió Romero.

Para la mandataria, «los servicios no se resintieron a pesar de que estos trabajadores están fuera de planta, se sigue prestando todo de manera normal. Acá se nos pide sumar gente que era parte de la planta política de Nicolau, eran funcionarios de gestión de segunda línea, y los metieron con nombramiento a 10 días de irse del gobierno. Un despropósito».

Sobre la renuncia de la minoría a la Comisión comunal, Romero dijo, «para estar en la minoría hay que trabajar con propuestas, y si uno gobernó mucho tiempo es difícil que se acostumbren a trabajar políticamente como minoría. No le responden ni siquiera a la gente que los votó lamentablemente. Ellos decidieron irse, presentaron su renuncia, y argumentaron que se trataban de cuestiones personales»

Fuente Ceres Ciudad