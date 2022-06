Ulises Marozzi: «Se ofrecen puestos laborales, pero no encontramos la gente que esté capacitada para ese puesto»

«El Gobierno sacó tres avisos laborales, uno de ellos para el centro de monitoreo, donde se anotaron varios jóvenes, después un aviso para contratar una enfermera en el CPC; y el tercero un estudiante o un CPN para el puesto de responsable de compras. Está claro que los más de mil anotados en la lista de espera por trabajo, no reúnen las condiciones que se exigen en la requisitoria para estos trabajos».

Marozzi además, en dialogo con Máxima FM, expresó, «cuesta encontrar porque todos están con dificultades de no tener estudios terminados, no reúnen condiciones de preparación a través de cursos de perfeccionamiento, y así se les hace difícil candidatearse para estos empleos, y para otros que aparecen contadas veces. Falta capacitación, y a eso apuntamos con distintos cursos de oficios, o cursos de perfeccionamiento. El mercado laboral de hoy, no es el mismo que hace algunos años atrás. Todo cambió y hay que adaptarse».

Sobran ganas, «hay mucha gente que se ofrece para atención al público, o trabajos de fuerza, pero esos son empleos que no son los que más demanda tienen, y además para atender al público ya no alcanza con un estudio secundario, hay que tener otras cosas».

En materia de turismo, el Gobierno se abocó a poner en valor el tradicional Cine Ceres, «será el punto neurálgico del proyecto que presentamos el año pasado. Igualmente hemos ido avanzando, tal vez no en el ritmo que hubiésemos querido en materia de turismo, pero seguimos en el camino que nos hemos trazado»

Fuente Ceres Ciudad