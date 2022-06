Este viernes culmina la recepción de los proyectos para la «Bandera de Ambrosetti»

«Esperemos que los que se demoraron un poquito puedan presentar sus trabajos hasta este viernes. No importa de qué ciudad, provincia o país sean los participantes, lo trascendente es su proyecto» señaló Dianela Michlig en dialogo con Máxima FM.

El premio para el ganador del Concurso Bandera de Ambrosetti consta de $ 75 mil, «es un premio para una sola persona, o para un grupo que se haya sumado a la presentación. El creador de la Bandera no solo verá por los siglos de los siglos su bandera en un mástil, sino que además se acreditará ese premio en dinero en efectivo».

«Estoy muy ansiosa, como lo estamos todos los ambrosetinos, queremos que ya llegue el sábado, y el jurado emita su veredicto. Nuestra idea es que la Bandera empiece a flamear en los festejos de nuestros 130 años».

A saber, para participar hay bases y condiciones que se solicitan en mesa de entrada de la comuna, o vía mail. Los trabajos deben presentarse en sobres cerrados, de manera física, no cuentan las propuestas que se hagan llegar por correo electrónico. Hay tiempo hasta el viernes 13 hs.