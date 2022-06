Ex Combatientes Continentales de Malvinas se reunirán en Ceres

En la ciudad de Ceres hay 36 ex combatientes que forman parte de este núcleo que viene peleando por su reconocimiento provincial y se reunirán para conocer las novedades acerca del reconocimiento como soldados. “estamos muy cerca del reconocimiento que merecemos” dijo Miguel Nicolau a este portal de noticias

La guerra de Malvinas en 1982 también dejó a ex combatientes no reconocidos, por este motivo ex soldados que estuvieron en alerta en el continente al aguardo de ir a las islas, vienen luchando para obtener el reconocimiento.

“Hace mucho tiempo estamos buscando el reconocimiento como ex combatientes de Malvinas, porque no solo fue el soldado quien entró a la lucha armada, sino quienes estuvieron bajo bandera, porque si la guerra se extendía también hubiésemos ido a Malvinas» destacó Miguel Nicolau.