CSS y UCyD liquidaron sus series y se verán en la final del torneo

En Brinkmann, Sportivo derrotó con justicia a San Jorge 87-82 con un sólido cierre del encuentro. En algún momento del primer tiempo las diferencias fueron considerables para el local. Ya en el primer cuarto, los de Gustavo Boretti había impuesto su libreto ante un arranque en falso de Sportivo. San Jorge le hizo pagar caro todos los errores, principalmente defensivos.

La reacción suardense llegó en el segundo cuarto, con un ajuste claro de su defensa y un rival que comenzó a enredarse y cargarse con faltas. La salida anticipada de M. Ferraressi por dos antideportivas fue uno de los hechos salientes del segmento.

Nahuel Fino fue gran figura de Sportivo, más cuando no salían las cuestiones desde lo colectivo, tomó la lanza de un equipo que necesitaba respuestas. En San Jorge, primero Ferraressi y Scarafía y después Cabrera y Pastore se convirtieron en los lideres ofensivos de los santos.

Tras el cierre equilibrado del primer tiempo y el tercer cuarto, el equipo de Andrés Poi fue muy compacto en los momentos definitorios del partido; con buenos aportes de Ledesma y Rodríguez Seu y la conducción de Gastón Fino. Se hizo fuerte en defensa, lastimó desde el perímetro mientras que San Jorge no pudo salir de su falta de eficacia y algunos enredos en su juego que no pudo destrabar.

Síntesis

San Jorge (82): Martín 6, Alvarez 6, Ferraressi 8, Gudiño 3, Cabrera 19, Pastore 24, Roman Palacios 0, Scarafia 16. DT: G. Boretti

Sportivo Suardi (87): Grosso 2, Lizarraga 11, N. Fino 25, Ledesma 17, Veliz 5, Rodriguez Seu 11, G. Fino 16. DT A Poi.

Parciales: 28-9/ 47-44/ 67-64/ 82-87

Unión finalista después de 20 años

El básquet de Unión derrotó como visitante a Porteña Asociación 75 a 63, llegó a 16 victorias consecutivas en la temporada y jugará la finalísima ante su clásico rival Sportivo Suardi. El equipo dirigido por Marcelo Mengoni llega a esta instancia en la Liga Morterense después de 20 años: la última vez que Unión jugó una final había sido en la temporada 2002-2003 ante Nueve de Morteros donde se consagró Subcampeón.

Ahora, intentará repetir su último título que logró hace 24 años: en 1998. Unión quebró la serie 2-0 ante Porteña y jugará ante Sportivo Suardi que derrotó 2-0 en su serie a San Jorge de Brinkmann. Ahora se verán las caras este viernes en Suardi en el primer punto de "La Clásica Finalísima", luego habrá segundo punto el domingo en San Guillermo y si hay tercero será en Suardi el miércoles 13 de julio.

La final

1° juego

Viernes 8 en Suardi

2° juego

Domingo 10 en San Guillermo

Potencial 3° partido viernes 15 en Suardi