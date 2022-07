«JUANSE» GOROSITO JUGARÁ EN PORTLAND

Sobre la adaptación, dice que con el paso del tiempo fue adquiriendo y entendiendo sus costumbres, su idioma y sus formas, lo cual le brindará una estadía mucho más tranquila.

En este, su primer año universitario, su destino será Portland lo que implicará nuevas relaciones “Sólo conozco a los entrenadores. Estuve solo dos días visitando pero vi que es un grupo lindo, bueno y con muchas ganas de trabajar”

Desde lo personal, dice que no saca chapa de su nombre, que intenta manejarse con humildad ante todos, es más, sostiene que le gusta ser uno más del montón “No me molesta compartir nada con nadie, me inculcaron eso en mi familia. Asique mi nombre no es un peso, lo llevo como algo normal, como cualquier chico que va a la Universidad. A mi me tocó hacer esto del básquet, disfrutarlo de esta manera y bienvenido sea”

Respecto del nuevo equipo, Juanse dice que allá se manejan mucho con la información de internet, por lo tanto ya lo conocen, pero ahora se viene la parte en la que él deberá hacerse notar y valer dentro del campo de juego.

El desarraigo suele ser una carta muy difícil de jugar, pero para el ceresino ese nunca fue un problema, contando constantemente con el apoyo de un psicólogo deportivo y de su familia, pudo sostenerse anímicamente para poder enfocarse en su carrera “Nunca pasé por eso, estaba feliz por lo que me pasaba. Siempre supe lo que quería y lo tuve firme en la cabeza”

Durante estas últimas semanas, Juan Sebastián estuvo en la ciudad y aprovechando el tiempo en el Club de sus amores: Central Argentino. Fue una gran oportunidad no sólo para mantenerse n forma y seguir entrenando, sino para disputar grandes cosas en diferentes torneos “Disfruté con el plantel de la Liga, fue un honor estar con ellos. Los mayores me enseñaron mucho. Contento de volver a estar con mi entrenador. Muy contento de volver a estar con ellos y de volver a disfrutar con mi club” Respecto de los entrenamientos, comenta que siguió los planes enviados desde EEUU, con mucho gimnasio y poniendo a tono su físico “Ahora quedan 3 meses de pre temporada para después arrancar la liga”

Al comenzar con la adaptación al nuevo estilo de entrenamiento, Gorosito dice que su prioridad tanto acá como allá, es el entrenamiento “Cuando te dicen que tenes que hace gimnasio 4 veces, vas y lo haces, eso es lo que te da tranquilidad a la hora de enfrentar un partido: el saber que hiciste las cosas bien” Sobre esto, dice que el talento no le gana al sacrificio, por lo que hay que hacer los sacrificios.

En su caso, el cambio físico es notable desde la primera vez que se fue. El trabajo se centró en el tren superior, para absorber mejor los choques. Ahora está trabajando más las piernas, lo que lo hace sentir más explosivo “Quiero ganar más explosividad. Una vez allá detectaran algunas falencias y se trabajaran en gimnasio”

En su juego, dice que incorporó más rapidez: saques más rápidos, lectura más rápida, pocos piques, saque de tiros lejanos y tener el tiro de dos puntos como un arma letal.

La próxima semana está pactado su retorno a EEUU, por lo que esta es la última semana en la ciudad de la joven promesa local.

Fuente: Adrian Tavella – Canal 20 Ceres