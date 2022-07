El 4 a 2 se explica a partir de la contundencia del local. Libertad lo comenzó ganando con gol de penal convertido por Julio Sampietro, pero 2 minutos después, una pelota que Correa ve que roza en el brazo de Hernández pita penal, y lo factura Gonzalo Algarbe. Cuando ya se superaba el promedio del primer tiempo, un envió perfecto desde la esquina por parte de Emiliano García encuentra la cabeza de Gonzalo Algarbe, y un frentazo letal al Angulo puso las cifras 2 a 1. Pura contundencia, porque no habían sido muchas las jugadas claras frente a los arcos.

En la etapa complementaria hubo cambios que serían decisivos. Franco Hernández se fue lesionado, y obligó al ingreso de Martin Almaraz. Andy Galeano se fue a la saga central. Pero el relevo de Emiliano Sosa para jugar por el sector derecho fue decisivo. Avisó dos veces con dos centros que no pudo conectar Ojeda. Pero, tanto iba el CAT que otro centro terminó dejando cara a cara a Ojeda con Jaime que lo terminó cabeceando para conquistar el 3 a 1. Inmediatamente, los cambios en Libertad surtieron efecto, una jugada de Almaraz por derecha la peleó y la puso atrás para el remate de Ferreyra, que le rompió el arco a Benegas.

Pero, no alcanzó a celebrar ese descuento, que dos minutos más tarde, Ojeda encontró una pelota de la derecha, y con un remate violento la pelota impacto en el palo derecho del arco de Jaimez y entró a espaldas del arquero. Hubo otras jugadas y para Libertad algunas polémicas. La expulsión de Galeano se dio a los 48 del ST, y en la mitad de la cancha. Eso enfureció a los jugadores del visitante que no pudieron jugar mucho más ya que Correa a los 50′ dio terminado el primer partido de la gran final apertura.

Fuente Ceres Ciudad