«Lo ocurrido ayer de denunciar a nuestra manifestación en las rutas afirma lo que decimos. Yo le pregunto al gobernador, ¿también le molestó el paro en las rutas de la Sociedad Rural?» dijo.

Para el sindicalista, «lo único que falta acá es que el gobierno provincial le diga a la intendentes y presidentes comunales que se sienten a discutir el adelantamiento de los tramos agosto y septiembre que en total es un 10% para julio. No es más que eso, ni siquiera estamos pidiendo una recomposición salarial, pero se ve que al Gobernador no le interesa. Incluso sabiendo los mismos intendentes están destacando que si los convocan a abrir la mesa paritaria se sientan, y otorgan ese adelantamiento».

Si no hay respuestas esta semana, «pararemos 48 hs. la semana que viene, y sigo insistiendo que debemos movilizarnos a la casa de gobierno, esa es mi postura como miembro paritario de Festram. Y quiero aclarar que no se dejen llevar por lo que pasa con el sindicato de Rafaela, Santa Fe y Rosario, ellos arreglan sus cosas con sus municipios, por afuera de Festram, no están ni siquiera participando de la mesa de la federación, nosotros peleamos por todos los municipales de la provincia, no solo lo hacemos como hacen estos compañeros, para quedar bien ellos, y que el resto se las arregle como pueda» destacó.