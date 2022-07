24° Salón Nacional de Pintura "José Á. Nardín": se conocieron las obras seleccionadas para la instancia final

La terna integrada por el Director del Museo de Arte Contemporáneo Jorge Tirner (Resistencia. Chaco), el Artista Walter Augusto Tura (Formosa) y la Directora del Instituto Mantovani, Prof. Vilma Horn (Santa Fe), se dará cita en la ciudad de Avellaneda para realizar, en primer lugar, la premiación del 1° y 2° premio nacional, luego la del artista regional y pasar posteriormente a la inauguración de la muestra y entrega de premios el sábado 27 de agosto a las 21 hs en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Municipal.

Obras seleccionadas:

- Los cuatro elementos - MANCHIOLA, Juan Carlos de La Plata – Bs. As.

- Florecer - PAOLETTI, Eduardo deReconquista – Santa Fe.

- Tiempos modernos - SUAREZ, Cristian Marcelo de Merlo – Bs. As.

- Abalarios de la reina - ARAUZ, Nelly de Temperley – Bs. As.

- Serie Libertades individuales - PUCHETA, Alberto de Avellaneda - Sta Fe.

- Cosmovisión 1 - TRESPADERMES, Fabricio M. de Paraná – Entre Ríos.

- Dinámica espacial gris XVII - MIZDRAJI, Salvador de Corrientes – Ciudad.

- Lejos de aquí - ZORAT, Elba de Reconquista – Sta Fe.

- Duerma, Duerma mi amor - EICHENBERGER, Heriberto de Romang – Santa Fe.

- Al otro lado de nuevos espacios - SIGAL, Jorge de C.A.B.A.

- Origen Apolineo Dionisíaco - SAEZ, Roberto de Córdoba – Ciudad.

- Agarrame Fuerte - GONZALEZ, Pablo de Paraná - Entre Ríos.

- La llama azul - CRACOGNA, Jorge de Avellaneda- Sta Fe.

- La mirada del agua - ARIAS USANDIVARAS de Rosario.

- Entremedio Violeta - CAPPONCELLI, Norma C. de Corrientes – Ciudad.

- Domingo Kafkiano - VARGAS OJEDA, René A. de Bariloche – Río Negro.

- Relatos Visuales de Familia - Morzán, Alfonsina de Avellaneda - Santa Fe.

- Las garzas y el fuego - Carrara, Romina de Rosario – Santa Fe

- Paisajes en ocres - CORTE, Tatiana de Santa Fe – Ciudad

- Árbol de la Plaza Independencia 1 - ALMADA, Iván E. de San José de Feliciano – Entre Ríos

- Refugio Inés Perado - MANZUR, Stella Maris de Reconquista – Santa Fe.

- Los ejes del tiempo - FREIXAS, Francisco de C.A.B.A.

- Pasionar - DEBARBORA, Andrea de Reconquista- Santa Fe.

- Obra Testigos Eternos - ACUÑA, Luis Javier de Resistencia – Chaco.

- Infinito Posible. Ensayo 14 - MACHUCA, María Elena de Avellaneda - Santa Fe.

- Asteroide - FIGUEROA, Diego de Resistencia – Chaco.

- Entre - PICCA, Cecilia de Río Ceballos – Córdoba.

- Obra II – Sin Título - GARRO, Marisa Claudia de Avellaneda- Santa Fe.

- Sublime 7 - BARANDA, María Sol de C.A.B.A.

- Renata - HAUK, Cristina de Florida – Buenos Aires.

- Serie Nº 4 Lo sólido se desvanece en el aire - CORTI, Ana Inés de Reconquista – Santa Fe.

- Hastiado de sinsabores - LLANEZA, Mariano de Merlo – Buenos Aires.

- Paisaje Demudado – Nube 1 - HOMINAL, María Susana de Esperanza – Santa Fe.

- Paco - NATALINI, Mario de Resistencia – Chaco.

- Coincidir - FERNANDEZ, Eliana L. de Avellaneda- Santa Fe.

- «Kalos» - FERNANDEZ, Ramón Hernán de Reconquista – Santa Fe.

- Oxígeno - BONUS, Alberto de Gualeguaychú – Entre Ríos.

- Pacha 2 - CARNEVALE, Adrián de Hasenkamp – Santa Fe.

- Geometría sagrada - FABBRO, Estefanía de Reconquista – Santa Fe.