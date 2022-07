El Concejo ceresino acompañó la propuesta medioambiental del Gobierno de la Ciudad, redactando una ordenanza que limita, reduce y controla el uso de bolsas plásticas en los locales comerciales.

La norma prohíbe la utilización de bolsas de nylon, polietileno, polipropileno y las llamadas «oxi-biodegradables» de tipo camiseta, para el expendio de mercaderías de supermercados, almacenes, comercios e industrias en general, en todo el ejido municipal.

Como lo explicó hace pocos días atrás, la directora del área ambiental del Gobierno local Dianela Bertorello, «se exceptúa a aquellas bolsas destinadas exclusivamente a contener alimentos húmedos, o comestibles que no estén previamente envasados, llamadas transparentes de bobina o de arranque».

Como toda ordenanza, la misma comenzará a tener vigencia el 5 de agosto, su implementación será gradual y se irá avanzando en la norma con el paso de los meses.

Mientras tanto, en un relevamiento realizado por este sitio de noticias, «en los supermercados de grandes superficies hace algunos días empezaron a contarles a sus clientes de la norma de prohibición y pidieron que cada uno se traiga su propia bolsa de mandados«.

Algunos clientes se mostraron sorprendidos, comentó un supermercadista, y hasta incluso se mostraron enojados por la decisión. «Nosotros les comentamos, ellos reaccionan de distinta manera. Además, algunos advirtieron que van a ir a comprar a otro lugar que entreguen bolsitas. Por eso esperemos que no haya marcha atrás, ni que se permita a algunos seguir entregando bolsitas, porque nos perjudicaríamos los que queremos acatar la ordenanza» sostuvo el mismo propietario del supermercado.

Desde la Policía municipal ya se ha comenzado a entregar en todo tipo de comercios los afiches que repasan los alcances de la norma, para que los clientes sepan hasta cuando pueden entregarle una bolsita de nylon para llevarse la mercadería.

«Algunos proponen pagar por la bolsita de nylon, todo para evitar andar con un bolso de mandados» dijo la propietaria de un autoservicio. Acotando que «nosotros les ofrecemos las bolsas permitidas para que la compren, pero el costo el alto si cada vez que vengan a comprar tienen que comprar una bolsa de mandados».

Esta ordenanza no es nueva, ni tampoco Ceres es la única ciudad que la implementará, «ya hay varias ciudades en todo el país que la implementan, y la gente de Ceres que viaja seguido a otras ciudades sabe muy bien de cómo se manejan. Lo que pasa que acá en la ciudad en un momento se implementó algo parecido, y después se permitió usarla de nuevo» avisaron desde el Gobierno local.

Muchas familias, usan esas bolsas que les entregan en los comercios para «sacar la basura, y ahora tendrán que comprar las bolsitas permitidas para los residuos. Hay de todo, hay gente que entiende a lo que apuntamos con esta política medioambiental, y otros se muestran más reticentes a cumplir con las normas».

Y habrá que acostumbrarse a los nuevos tiempos, «igualmente es bueno destacar que la única bolsa que se deja de entregar es esa bolsa de nylon que uno se lleva de un comercio al terminar la compra. Que las bolsitas de la basura, por ejemplo, se puede seguir usando sin problemas, no es necesario sacar la basura en cajas como salieron a decir en algún lugar. El residuo se sigue sacando en bolsitas preparadas para tal fin»